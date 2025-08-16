Baltijas balss logotype
«Узкое место — это вовсе не строители» - профессор о границе

Политика
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
«Узкое место — это вовсе не строители» - профессор о границе

О задержках в строительстве заграждения на границе и связанных с этим проблемах в передаче Preses klubs на TV24 высказался председатель Совета Латвийского университета, профессор Марцис Аузиньш, сообщает LA.LV.

«Строительство одного-единственного забора столько лет, сколько мы его строим — на мой взгляд, это абсолютный скандал. Как мы понимаем, "узкое место" часто — вовсе не строители. Ну хорошо, сейчас там затоплены какие-то участки, но на самом деле дело в бюрократии», — считает Аузиньш.

По его словам, количество проведённых конкурсов и их итоги говорят сами за себя.

«Дай бог, чтобы мы всё-таки достроили этот забор до конца, но тот факт, что мы строим его так долго, на самом деле является очень плохим сигналом и в отношении других потенциальных кризисных ситуаций», — отметил профессор.

Он также прокомментировал вопрос о техническом оснащении границы: «Что касается различных электронных систем — конечно, сегодня без таких вещей не обойтись. Но меня немного тревожит, что если мне говорят: "мы это установим к концу следующего года", — это полтора года».

Аузиньш напомнил, как быстро развиваются технологии в условиях войны.

«Мы помним, что происходило, например, в Украине. Два года назад мы говорили о дронах и поставляли коммерчески доступные дроны из Латвии для разведки, корректировки огня и так далее. А теперь мы видим, что это уже совсем другие технологии — всё развивается очень быстро».

«Если мы сейчас планируем что-то внедрить через полтора года, у меня большие сомнения, что то, что мы сделаем через полтора года, вообще ещё будет актуально в тот момент. И это может стать серьёзной проблемой», — считает Аузиньш.

#граница
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут, ибо когда много денег, как-то легче переносится, что не в них счастье!

    5
    1
  • П
    Процион
    16-го августа

    Марцис Аузиньш запомнился тем, что на посту ректора университета работал одновременно в 14 (четырнадцати) местах.

    20
    1

