Финансы споют романсы: Минфин признал, что Латвия будет жить не по средствам

Министерство финансов прогнозирует, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета при неизменной политике будет увеличиваться и составит в 2026 году 3%, в 2027 году - 4,1%, в 2028 году - 3,7%, а в 2029 году - 3,9%, что превышает допустимый уровень.

Такие прогнозы содержатся в поданном Минфином в правительство информационном отчете "О прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса бюджета общего правительства на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы".

Согласно отчету, в 2026 году доходы общего правительства прогнозируются в размере 19,135 млрд евро, расходы - 20,461 млрд евро.

Минфин актуализировал прогнозы на 2026-2029 годы на основе последних данных Госказны, обновленных макроэкономических прогнозов и принятых правительством решений об увеличении расходов, в частности, на оборону. Прогнозы необходимо утвердить, чтобы продолжить работу над законопроектом "О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы".

По последним прогнозам, при неизменной политике дефицит бюджета в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, а дополнительное финансирование для новых приоритетных мер в очень ограниченном объеме будет доступно только в 2026 году. После этого, согласно прогнозам, фискальное пространство будет отрицательным.

Прогноз баланса бюджета основан на макроэкономических прогнозах на 2026-2029 годы, утвержденных в июне Советом по фискальной дисциплине. Они предусматривают рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах в 2025 году на 1,1% - на 0,1 процентного пункта меньше, чем прогнозировал Минфин в феврале. Прогноз прироста ВВП на 2026 год сохранен на уровне 2,1%, а в 2027-2029 годах составит 2,2%.

Как указывает Минфин, прогнозы подготовлены в условиях высокой неопределенности, и крупнейшими рисками являются возможные тарифные войны, которые могут замедлить рост экономики торговых партнеров Латвии, а также геополитические вызовы в регионе.

Инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 3,5% (ранее - 2,5%), что связано с ростом цен на продукты питания и повышением тарифов на отопление. По прогнозам Минфина, в 2026 году инфляция может снизиться до 2,3%, а в последующем стабилизироваться на уровне 2,2%, что соответствует динамике цен в странах с процессом конвергенции.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,9% ВВП - на 0,2 процентного пункта меньше, чем ожидалось весной, и в пределах установленного законом допустимого уровня.

По сравнению с весенними прогнозами в среднесрочной перспективе ожидаются более высокие налоговые и неналоговые доходы, однако одновременно будут расти и бюджетные расходы, в основном за счет выделения дополнительных средств на оборону и увеличение государственного софинансирования проектов с привлечением иностранной финансовой помощи. Расходы на оборону, согласно международной методологии, в 2026 году составят 4% от ВВП, а в 2027-2029 годах - около 5%.

Согласно прогнозам Госказны, государственный долг при неизменной политике с 48,9% от ВВП в конце 2025 года вырастет до 56,4% от ВВП к концу 2029 года. Рост будет обусловлен увеличением дефицита, ростом оборонных расходов и более низким приростом номинального ВВП, чем прогнозировалось ранее.