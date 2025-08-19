Baltijas balss logotype
«Окончательно разрушаются обещания времен Атмоды». ЛАШОР идет в пикет

Политика
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
«Окончательно разрушаются обещания времен Атмоды». ЛАШОР идет в пикет

Активисты не теряют надежду вернуть образование на языках нацменьшинств.

Накануне нового учебного года Латвийская ассоциация в поддержку школ с русским языком образования (ЛАШОР) приняла заявление, напомнив, что продолжается «принудительный перевод школьного образования на латышский язык». В ЛАШОРе убеждены: семьи, родители-заказчики образования, а не государство должны определять, на каком языке учиться детям.

«Международная экспертиза выступает совершенно определённо в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке. Никакое внеурочное образование по интересам его заменить не может.

Тридцать семь процентов жителей Латвии говорят дома на русском. Есть все основания требовать, чтобы государство за счёт их налогов обеспечило учёбу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков и восстановить принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся Латвийской Республикой в 20-е и 30-е годы прошлого века. У тех, кто хотел учить детей на латышском, всегда была такая возможность», - говорится в заявлении ЛАШОР. Эта общественная организации в преддверии нового учебного года организует пикет под лозунгами: «Мы - Латвия!», «Учиться на родном языке!», «За свободный выбор языка образования!», «Выполняйте обещания Народного фронта!», «Принять Закон о школах национальных меньшинств!»

#образование
Эдуард Эльдаров
(3)
  • ИП
    Игорь Пименов
    19-го августа

    Спасибо за вдохновляющее послание, и всем, кто вас лайкнул. Будем брать с вас пример. Присоединяйтесь, ребята! Никогда не поздно.

    31
    2
  • А
    Андрей
    19-го августа

    Отличная инициатива. Раз в год собраться, погудеть. Беда только - на сайте ЛАШОР - ни слова. Посление новости от 2023 года. Во всяком случае - то, что на главной странице. Искать и копать вширь и вглубь "могут не только лишь все". Возможно оно там есть, но спрятано. Есть анонс: "Конкурсы творческих работ школьников и педагогов. 2024 г. Двадцать пятый сезон Следите за анонсами!" Но нет ничего по факту. Возможно, гражданин Пименов (и компания) решили сменить медиа стратегию и больше нажимают на соц.сети и через обычные СМИ. Возможно. Но на сайте организации нет ссылко на профили в соц.сетях. Возможно у них нет рабочих рук, которые помогут публиковать новости. Но, об этом тоже нигде не сказано. В соц.сетях у Пименова и ЛАШОР "в закрепах" старые новости от 2024-го. В ленте да, есть пост от 10 августа. Про сбор 29 августа (Эдуард Эльдаров, Вы почему ничего не сказали про дату? Забыли? Или совесть, вера, законодательство или СГБ не позволяют?). В этот раз они решили учесть печальный опыт прошлых лет и провести опрос про более удобное время. День выбран - не выходной - и это верно. Ибо нет смысла митинговать, если тебя никто не увидит и не услышит. Народ - даёшь репост. Сам Пименов не справится с созданием массовки. Можно в него не верить. Но, если кто верит в какую-то пользу от такого мероприятия - не сидим пассивно. Привлекаем внимание к ВАЖНОЙ теме!

    25
    2
  • ИП
    Игорь Пименов
    Андрей
    19-го августа

    Спасибо за вдохновляющее послание, и всем, кто вас лайкнул. Будем брать с вас пример. Присоединяйтесь, ребята! Никогда не поздно.

    6
    1
