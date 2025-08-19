«Окончательно разрушаются обещания времен Атмоды». ЛАШОР идет в пикет

Накануне нового учебного года Латвийская ассоциация в поддержку школ с русским языком образования (ЛАШОР) приняла заявление, напомнив, что продолжается «принудительный перевод школьного образования на латышский язык». В ЛАШОРе убеждены: семьи, родители-заказчики образования, а не государство должны определять, на каком языке учиться детям.

«Международная экспертиза выступает совершенно определённо в пользу школьного обучения детей из семей национальных меньшинств преимущественно на родном языке. Никакое внеурочное образование по интересам его заменить не может.

Тридцать семь процентов жителей Латвии говорят дома на русском. Есть все основания требовать, чтобы государство за счёт их налогов обеспечило учёбу на том языке, на каком они воспитывают своих детей и внуков и восстановить принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся Латвийской Республикой в 20-е и 30-е годы прошлого века. У тех, кто хотел учить детей на латышском, всегда была такая возможность», - говорится в заявлении ЛАШОР. Эта общественная организации в преддверии нового учебного года организует пикет под лозунгами: «Мы - Латвия!», «Учиться на родном языке!», «За свободный выбор языка образования!», «Выполняйте обещания Народного фронта!», «Принять Закон о школах национальных меньшинств!»