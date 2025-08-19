Президент посетит восточную границу

Президент Эдгар Ринкевич сегодня в 10:00 посетит восточную границу Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Во время визита Ринкевич ознакомится с ходом укрепления латвийско-российской границы недалеко от так называемого кургана дружбы.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА член правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова, продолжительные и интенсивные осадки в Латгальском регионе этим летом препятствуют строительству пограничной инфраструктуры на восточной границе с Россией и Беларусью.

Она отметила, что погодные условия затрудняют доступ к объектам и доставку тяжелой техники, особенно в заболоченные и отдаленные районы.

Начиная с мая количество осадков в отдельных приграничных регионах превысило месячную норму более чем на 100%, в результате чего образовалась высокая влажность, грязь и скопление воды на строительных площадках.

Работы ведутся в сложных обстоятельствах, часто требуется специальная инфраструктура - мостки, понтоны и деревянные покрытия, а в некоторые места невозможно доставить технику, поэтому работы ведется только в моменты улучшения погоды, подчеркнула представитель VNĪ.

По словам Гавриловой, работа продолжается и в этих сложных условиях, в том числе на заболоченных и труднодоступных территориях. "Безопасность всегда на первом месте, но высокий уровень воды не позволяет обеспечить соответствующие безопасные условия труда. Строительство восточной границы является приоритетом в сфере безопасности, и работы в полном объеме будут продолжены, как только позволит погода", - добавила она.

Сейчас ведется гибкое планирование работ и перегруппировка ресурсов, чтобы максимально эффективно использовать время, когда возможно выполнять работы.

Гаврилова сообщила, что к настоящему времени построено почти 250 км заграждения на участках латвийско-российской границы и работы подходят к завершению - осталось построить 19 км. Срок завершения строительства будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, введены в эксплуатацию четыре канатных моста через Зилупе, Лудзу, Лиепну и Ритупе.

На латвийско-белорусской границе строительство заграждения завершено, но продолжается строительство рокадных дорог, особенно в районе озера Ричу, чтобы соединить участки инфраструктуры и обеспечить оперативное передвижение пограничников.

VNĪ продолжает сотрудничество со строителями и другими структурами, чтобы оперативно адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечить непрерывность строительства.