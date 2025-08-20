Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперты предупреждают: придется повышать налоги 2 891

Политика
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Эксперты предупреждают: придется повышать налоги

Единственная альтернатива - радикальное сокращение расходов и передача части функций госуправления частному сектору.

Ситуация в экономике безрадостная, а главное - прогнозы на будущее тоже не очень утешительные: средств на те или иные приоритеты и дальше не будет хватать. При этом очевидно, что набирать кредиты тоже можно только до какого-то момента, особенно учитывая, что госдолг уже начал расти весьма стремительно.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сегодня вечером в эфире программы Panorāma Латвийского ТВ признал: "Понятно, что в течение последующих лет дефицит бюджета придется уменьшить. Там только два пути — или сократить расходы, или увеличить налоги».

Латвийское ТВ напомнило, что в настоящее время политики возможное повышение налогов или другие меры, кроме экономии, не называют актуальными.

Несмотря на то, что еще в отношении госдолга нет тревожных звонков, Руткасте сказала, что следует затормозить рост госдолга. А то продолжим занимать еще и это уже будет стоить нам еще дороже (имеется в виду рост процентов по кредитам и рост стоимости обслуживания долга - поясн.авт.)

И Руткасте, и руководство Совета по фискальной дисциплине признали, что, конечно, первый шаг — пересмотр расходов, но есть грань, когда сэкономить уже невозможно. Аналогично дефициту бюджета. Его увеличение Еврокомиссия одобряет лишь до определенного предела. Потом придется браться за налоги.

"Никто не любит поднимать налоги, если мы можем без этого выжить. Но если мы смотрим на эстонцев, то они такой шаг все-таки сделали, и у них сейчас рост, а у нас нет ", - отметила в интервью Латвийскому ТВпредседатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

"Я думаю, что к этому можно вернуться через год-два. Из всех налогов легче всего, проще всего повысить именно налог на добавленную стоимость, так как эстонцы ", - признала Штейнбука.

Глядя на перспективу нескольких лет, Банк Латвии оценивает, что для того, чтобы избежать повышения налогов, в системе сокращения расходов нужны фундаментальные изменения.

Например, передавать какие-то государственные функции в руки частного сектора, объединять ведомства, выполняющие аналогичные задачи...

Читайте нас также:
#налоги
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
0
2
0
1
12

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Чем выше налоги, тем меньше собирают, это аксиома. Ой, может на латышском такого слова нет?

    2
    1
  • A
    Aleks
    21-го августа

    Принцесса Дании 2015 год

    • К 2030 году у вас ничего не должно быть и вы будете счастливы. Конечно,будем,главное ,что рабам должно хватать на кусок хлеба,чтобы не сдох и иногда мог в силах дойти до какого нибудь организованного для него праздника.
    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 164
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 47
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 33
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 50
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 188
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 164
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 47
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео