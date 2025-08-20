Эксперты предупреждают: придется повышать налоги

Ситуация в экономике безрадостная, а главное - прогнозы на будущее тоже не очень утешительные: средств на те или иные приоритеты и дальше не будет хватать. При этом очевидно, что набирать кредиты тоже можно только до какого-то момента, особенно учитывая, что госдолг уже начал расти весьма стремительно.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сегодня вечером в эфире программы Panorāma Латвийского ТВ признал: "Понятно, что в течение последующих лет дефицит бюджета придется уменьшить. Там только два пути — или сократить расходы, или увеличить налоги».

Латвийское ТВ напомнило, что в настоящее время политики возможное повышение налогов или другие меры, кроме экономии, не называют актуальными.

Несмотря на то, что еще в отношении госдолга нет тревожных звонков, Руткасте сказала, что следует затормозить рост госдолга. А то продолжим занимать еще и это уже будет стоить нам еще дороже (имеется в виду рост процентов по кредитам и рост стоимости обслуживания долга - поясн.авт.)

И Руткасте, и руководство Совета по фискальной дисциплине признали, что, конечно, первый шаг — пересмотр расходов, но есть грань, когда сэкономить уже невозможно. Аналогично дефициту бюджета. Его увеличение Еврокомиссия одобряет лишь до определенного предела. Потом придется браться за налоги.

"Никто не любит поднимать налоги, если мы можем без этого выжить. Но если мы смотрим на эстонцев, то они такой шаг все-таки сделали, и у них сейчас рост, а у нас нет ", - отметила в интервью Латвийскому ТВпредседатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

"Я думаю, что к этому можно вернуться через год-два. Из всех налогов легче всего, проще всего повысить именно налог на добавленную стоимость, так как эстонцы ", - признала Штейнбука.

Глядя на перспективу нескольких лет, Банк Латвии оценивает, что для того, чтобы избежать повышения налогов, в системе сокращения расходов нужны фундаментальные изменения.

Например, передавать какие-то государственные функции в руки частного сектора, объединять ведомства, выполняющие аналогичные задачи...