Эксперты о госбюджете: может потребоваться повышение налогов

Такие прогнозы связаны с ростом расходов на оборону, а средств на новые приоритетные меры в следующем году будет крайне мало. Тем временем эксперты предупреждают, что в условиях, когда государство занимает деньги, рано или поздно может возникнуть необходимость повышения налогов.

С последними прогнозами баланса бюджета правительство на этой неделе ознакомил министр финансов Арвилс Ашераденс, указав, что в следующем году у государства еще будут дополнительные средства, а в 2027 и 2028 годах - уже нет, и при такой же политике, как сейчас, в бюджете образуется большой минус, так как резко растут расходы на безопасность и оборону.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте говорит: "Ясно, что в ближайшие годы дефицит бюджета придется сокращать. Здесь есть только два пути - либо уменьшать расходы, либо повышать налоги".

В настоящее время политики не говорят о возможности повышения налогов или других мерах, кроме экономии средств. Хотя тревожных сигналов относительно госдолга пока нет, Руткасте отмечает, что необходимо тормозить его рост, иначе придется занимать еще больше и под более высокие проценты. И представитель Банка Латвии, и руководство Совета по фискальной дисциплине отмечают, что первым шагом является пересмотр расходов, однако есть предел, после которого экономить уже невозможно. Это же касается дефицита бюджета - Европейская комиссия допускает его увеличение лишь до определенной границы. После этого может возникнуть необходимость повышения налогов.

"Никому не нравится повышать налоги, если без этого можно обойтись. Но если мы посмотрим на эстонцев, то они на это уже пошли и теперь у них есть рост, а у нас нет", - говорит председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, отмечая, что из всех налогов проще всего повысить именно налог на добавленную стоимость, как сделали эстонцы.

В свою очередь Банк Латвии считает, что в многолетней перспективе для того, чтобы избежать повышения налогов, необходимы фундаментальные изменения в структуре расходов.