История «Дождя» в Латвии продолжается: NEPLP подал кассацию

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) подал кассационную жалобу на решение Административного апелляционного суда, признавшего незаконным решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканалу "Дождь" (TV Rain), сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

Согласно постановлению судьи апелляционного суда от 19 августа, кассационная жалоба принята к производству, и дело передано в Верховный суд, которому теперь предстоит решить вопрос о начале кассационного производства.

Как сообщалось ранее, Административный апелляционный суд признал решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала "TV Rain" незаконным.

Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) ранее призвала NEPLP не тратить административные ресурсы и прекратить судебное разбирательство.

ЛАЖ указала, что в своём решении суд отметил: выводы NEPLP "не основываются на фактах или доказательствах". Кроме того, суд указал, что NEPLP допустил серьёзное процессуальное нарушение, не выслушав "TV Rain", не выяснив и не проверив все факты и доказательства. При принятии решения NEPLP не оценил действия редакции "TV Rain", а сделал обобщённый вывод.

Суд пришёл к выводу, что NEPLP не предоставил надлежащих доказательств наличия правового основания для аннулирования лицензии "TV Rain", в связи с чем это решение совета было признано незаконным.

По мнению ЛАЖ, NEPLP в соответствии с решением суда и принципами хорошего управления должен восстановить лицензию телеканалу "TV Rain".

Одновременно ЛАЖ выразила обеспокоенность в связи с процессуальными нарушениями, выявленными судом, и порядком принятия решений NEPLP, который основывался на "обобщённых выводах" по вопросам, имеющим решающее значение для существования и деятельности СМИ.

Ранее сообщалось, что новую лицензию на вещание телеканал получил в Нидерландах. "Дождь" заявил, что не будет добиваться восстановления лицензии в Латвии, поскольку неизвестно, сколько времени займёт судебный процесс. Чтобы как можно скорее возобновить вещание в кабельных сетях, была получена лицензия Нидерландов.

В конце 2022 года NEPLP принял решение об аннулировании лицензии "Дождя", ссылаясь на угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Как указал совет, решение было принято, исходя из совокупности нарушений, допущенных телеканалом за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке, отображение Крыма на карте как части территории России, называние российской армии "нашей армией", возможное выражение поддержки российской армии. Также была учтена информация, полученная от Службы государственной безопасности (СГБ).