Майор Национальных вооружённых сил (НВС), офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в эфире TV24 обратил внимание на противоречия в публичных заявлениях лидеров, что вызывает вопрос — кто врёт? Все врут или кто-то всё-таки говорит правду? Об этом пишет nra.lv .

По его словам, после разговора с Путиным президент США Дональд Трамп выглядел не так, как обычно — подавленным. А затем он заявил: «Мы продвинулись вперёд, но соглашение не достигнуто», — подчеркнув, что договорённость о прекращении войны в Украине зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

«Судьба государства, в которое вторглись войска, теперь зависит от президента этой страны, который сам является жертвой», — выразил недоумение майор НВС.

Далее последовало заявление, что «война могла бы закончиться "территориальными уступками" и определёнными гарантиями со стороны США, о чём до сих пор говорят политики, лидеры НАТО и Европы».

«Но мы знаем, чем закончились прежние гарантии безопасности — ничем», — напомнил Я. Слайдиньш, добавив, что президент России Владимир Путин это прекрасно понимает.

По его мнению, сейчас Путин увидел слабость США — и где гарантия, что он не начнёт что-то ещё? Спровоцирует новый конфликт — и что тогда будут делать США? Начнут войну? Слайдиньшу не ясно, какими будут эти гарантии безопасности. По его мнению, они должны быть чётко определены: как именно следует действовать, «если эти вшивые снова полезут через границу».

16 августа Трамп заявил, что не планирует вводить санкции против России и её партнёров. Также в интервью Fox News он сообщил, что в будущем готов участвовать во встрече Зеленского и Путина. В тот же день он сказал: «Поэтому я думаю, что встречу можно оценить на десятку, потому что мы очень хорошо нашли общий язык. И это хорошо, когда две большие страны ладят друг с другом, особенно если это ядерные державы. Вы знаете, мы — первые в мире, они — вторые. Это большое событие». Флиртует ли Трамп с Путиным?

И ещё один комментарий 16 августа: «Мы решили, что лучший способ закончить войну — это мирный договор, а не перемирие. Если всё получится, мы планируем встречу с Зеленским и Путиным».

«Там даже называется дата — 22 августа, но русские утверждают, что ничего об этом не знают. Обычно встречи лидеров государств проходят, когда уже достигнуты какие-то договорённости. А тут выходит, что Трамп может выступать в роли судьи на ринге. Что обсуждать с агрессором, по уши в крови, совершившим военные преступления и разыскиваемым Международным трибуналом?» — возмутился Слайдиньш.

«17 августа Трамп заявляет, что в отношениях с Российской Федерацией достигнут значительный прогресс, хотя спецпосланник Стив Уиткофф говорит, что никакого прогресса нет. Вопрос — кто врёт? Все врут или кто-то всё-таки говорит правду?» — задался вопросом Слайдиньш.

По его мнению, заявления госсекретаря США Марко Рубио значат больше, чем слова президента США, потому что в них содержится конкретика. Комментарий Рубио был следующим: «Трамп, неоднократно говоря о территориях и территориальных претензиях, пришёл к выводу, что в конечном итоге это то, о чём Украина должна решить сама. Это их территория. Это их страна. В конце концов, им предстоит решить, с чем они готовы мириться. США не будут принуждать Украину отдавать свои территории России в рамках мирного соглашения». Два абсолютно противоположных заявления.

А уже 17 августа Трамп говорит, что Украина должна быть готова потерять свои территории в пользу России, иначе, чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она утратит. И добавляет: «Президент Украины может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или продолжить борьбу. Вспомните, как всё начиналось. Вы не сможете вернуть Крым, который Обама отдал 12 лет назад без единого выстрела. И вы не сможете вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!»

По словам Слайдиньша, ясно, что Украине сейчас «не светит» членство в НАТО.

Он считает, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО, если бы были стабильные гарантии безопасности, но от оккупированных территорий она отказаться не может.