Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вопрос — кто врёт?» - майор НВС о переговорах Трампа и Путина 12 1760

Политика
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
«Вопрос — кто врёт?» - майор НВС о переговорах Трампа и Путина
ФОТО: пресс-фото

Майор Национальных вооружённых сил (НВС), офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в эфире TV24 обратил внимание на противоречия в публичных заявлениях лидеров, что вызывает вопрос — кто врёт? Все врут или кто-то всё-таки говорит правду? Об этом пишет nra.lv.

По его словам, после разговора с Путиным президент США Дональд Трамп выглядел не так, как обычно — подавленным. А затем он заявил: «Мы продвинулись вперёд, но соглашение не достигнуто», — подчеркнув, что договорённость о прекращении войны в Украине зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

«Судьба государства, в которое вторглись войска, теперь зависит от президента этой страны, который сам является жертвой», — выразил недоумение майор НВС.

Далее последовало заявление, что «война могла бы закончиться "территориальными уступками" и определёнными гарантиями со стороны США, о чём до сих пор говорят политики, лидеры НАТО и Европы».

«Но мы знаем, чем закончились прежние гарантии безопасности — ничем», — напомнил Я. Слайдиньш, добавив, что президент России Владимир Путин это прекрасно понимает.

По его мнению, сейчас Путин увидел слабость США — и где гарантия, что он не начнёт что-то ещё? Спровоцирует новый конфликт — и что тогда будут делать США? Начнут войну? Слайдиньшу не ясно, какими будут эти гарантии безопасности. По его мнению, они должны быть чётко определены: как именно следует действовать, «если эти вшивые снова полезут через границу».

16 августа Трамп заявил, что не планирует вводить санкции против России и её партнёров. Также в интервью Fox News он сообщил, что в будущем готов участвовать во встрече Зеленского и Путина. В тот же день он сказал: «Поэтому я думаю, что встречу можно оценить на десятку, потому что мы очень хорошо нашли общий язык. И это хорошо, когда две большие страны ладят друг с другом, особенно если это ядерные державы. Вы знаете, мы — первые в мире, они — вторые. Это большое событие». Флиртует ли Трамп с Путиным?

И ещё один комментарий 16 августа: «Мы решили, что лучший способ закончить войну — это мирный договор, а не перемирие. Если всё получится, мы планируем встречу с Зеленским и Путиным».

«Там даже называется дата — 22 августа, но русские утверждают, что ничего об этом не знают. Обычно встречи лидеров государств проходят, когда уже достигнуты какие-то договорённости. А тут выходит, что Трамп может выступать в роли судьи на ринге. Что обсуждать с агрессором, по уши в крови, совершившим военные преступления и разыскиваемым Международным трибуналом?» — возмутился Слайдиньш.

«17 августа Трамп заявляет, что в отношениях с Российской Федерацией достигнут значительный прогресс, хотя спецпосланник Стив Уиткофф говорит, что никакого прогресса нет. Вопрос — кто врёт? Все врут или кто-то всё-таки говорит правду?» — задался вопросом Слайдиньш.

По его мнению, заявления госсекретаря США Марко Рубио значат больше, чем слова президента США, потому что в них содержится конкретика. Комментарий Рубио был следующим: «Трамп, неоднократно говоря о территориях и территориальных претензиях, пришёл к выводу, что в конечном итоге это то, о чём Украина должна решить сама. Это их территория. Это их страна. В конце концов, им предстоит решить, с чем они готовы мириться. США не будут принуждать Украину отдавать свои территории России в рамках мирного соглашения». Два абсолютно противоположных заявления.

А уже 17 августа Трамп говорит, что Украина должна быть готова потерять свои территории в пользу России, иначе, чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она утратит. И добавляет: «Президент Украины может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или продолжить борьбу. Вспомните, как всё начиналось. Вы не сможете вернуть Крым, который Обама отдал 12 лет назад без единого выстрела. И вы не сможете вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!»

По словам Слайдиньша, ясно, что Украине сейчас «не светит» членство в НАТО.

Он считает, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО, если бы были стабильные гарантии безопасности, но от оккупированных территорий она отказаться не может.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
0
0
6

Оставить комментарий

(12)
  • AK
    Anton Kvaskov
    21-го августа

    Обожаю Слайдиньша...Молоток !!! Ради него и читаю эти новости,что хоть поржать немного...Давай чувак,продолжай...

    16
    2
  • ЕА
    Евгений Агапий
    21-го августа

    окраине не светит нато? а что - были придурки, кто в эту ересь верил? а! это те, кто уже четвертый год тверлит, что экономика России разорвана в клочья! при этом мировые структуры (например, МВФ) выводят экономику России на 4-е место в мире. но наши придурки, как старушка из Вороньей слободки (придурки, конечно, не читали Ильфа и Петрова), которая не верилав электричество, поэтому жгла керосинку. поэтому и сгорела квартира. также и в этой несчастной стране - придурки, что руководят и кто их поддерживает, не верят в истины, поэтому квартира (т.е. страна) горит и находится в дырсе). а Слайдиньшу давно в окопы, заодно и здоровье подправит...

    32
    3
  • A
    Aleks
    21-го августа

    Анисемитизм-это не те,кто не любит евреев,а анисемитизм-это те,кого не любят евреи Как же вас колбасит то,когда упоминают Можно о русских,можно о латышах,а вы все не при делах. 😂Святые,бл..дь,люди,честные и непопорочные👽😎

    16
    12
  • Е
    Ехидный
    Aleks
    21-го августа

    эко тебя вштырило !!! скажи , а погромы будут ???

    21
    1
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    страна, где главный зксперт по международным делам майор НВС ,обречена быть на задворках мировой политики и будущего не имеет !!!

    79
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    21-го августа

    Рожу генеральскую шире газеты отъел, а до сих пор майоришка.

    64
    3
  • A
    Aleks
    21-го августа

    Врут все,что бы никто не догадался... Преследуются интересы только богатейших людей планеты одного вероисповедания и кто то должен быть плохим следователем,кто то хорошим,а кто то изображать судью,что они прекрасно и делают. Войну Трамп мог прекратить очень быстро,обложив Россию действительно санкциями,а не породией,где российские олигархи -иудеи стали богаче на 24 млр.дрлларов за годы войны Обогатился Клан Зеленского,европейские кланы и кланы в США. Поэтому Трамп такой мрачный,если вспомнить ,кто спонсировал его предвыборную программу .Сионисты США и Израиля,поэтому у него просто связаны руки,даже если б он хотел и закончить все. И Путин об этом прекрасно знает ,знает и Зеленский и играют дальше свои роли по сокращению славян и ,как говорил Ребе Днепропетровска Каминецкий,заселению Украины евреями. Все по плану как говорил Путин,воспитанный еврейской бабушкой 👽😀🔯

    10
    42
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    21-го августа

    Наш иайор, тоже еврей! Выходит, по вашему, он с ними, заодно?

    26
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    Aleks
    21-го августа

    Драпеко, как ты достал своей антисемитской бредятиной.

    24
    4
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го августа

    Врёт майор Слайдиньш своей мамке, что это не он стащил варенье, по-моему по третьему подбородку вояки это очевидно.

    50
    3
  • 21-го августа

    слышали мы уже разные " умные" мысли этого майора, ему бы в комедийных передачах себя попробовать

    82
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    но от оккупированных территорий она отказаться не может. -- майор конечно тот ещё эксперт! У Украины никто и спрашивать ничего не будет, прикажут и сделает так, как решили большие дяди.

    108
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 170
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 51
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 191
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 170
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео