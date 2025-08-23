Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Время пришло: Ринкевич едет «укреплять демократические ценности» на форум в Австрию 6 649

Политика
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Время пришло: Ринкевич едет «укреплять демократические ценности» на форум в Австрию
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эгил Ринкевич 25-27 августа будет находиться с рабочим визитом в Австрии, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

В ходе визита президент примет участие в 80-м Европейском форуме в Альпбахе. Также у Ринкевича запланирована двусторонняя встреча с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Европейский форум в Альпбахе проводится с 1945 года и является международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов науки, политики, бизнеса и культуры. Его цель - содействовать диалогу между поколениями и идеологиями, укреплять демократические ценности и искать пути развития общества.

Организаторы форума подчеркивают, что спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны Европа вновь стоит на перепутье: демократические принципы, права человека, верховенство права и социальная рыночная экономика подвергаются испытаниям в условиях стремительных технологических перемен, геополитических преобразований и глобального экологического кризиса.

Задача форума - выработать видение будущего, которое объединяет ценности и сильные стороны Европы, сохраняя лучшие традиции континента: от лидерства в области климата и инноваций в экономике до укрепления демократии и обеспечения безопасности в нестабильном мире.

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • П
    Процион
    24-го августа

    Что Ринкевичс там конкретно будет делать? Подчёркиваю: конкретно! Какое у него, иными словами, командировочное предписание?

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го августа

    Меня тут недавно спросили, можно ли быть пидарасом временно. Я ответил: - «Конечно, например, ты кому-то, кто очень ждёт, должен привезти и отдать деньги ровно в 17.00, а приехал и отдал в 17.30. Так вот, эти 30 минут ты и был пидарасом».

    16
    3
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    обычно президенты ездят с визитами на один день - утром приехал, вечером уехал ! наши (все без исключения) тусуются до тех пор пока имне скажут - дорогие гости , вам хозяева не надоели ???!!!

    22
    1
  • NB
    Nose Bose
    23-го августа

    как можно учить кого то демократии, когда в собственной стране осуществляется апартеид к 1/3 населения?

    27
    1
  • 23-го августа

    и кому этот форум нужен? какие выгоды мы получим? прибыль будет? или опять просто повозим президента за счёт налогоплательщиков чтоб поговорить об мнимых угрозах?

    26
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го августа

    Точно. Лучше бы серого гороху покушал и лёг спать. Меньше растрат и больше осмысленности существования было бы.

    13
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 177
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 52
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 196
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 177
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео