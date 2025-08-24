Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С начала войны NEPLP закрыл доступ к 121 телепрограмме, связанной с Россией 11 987

Политика
Дата публикации: 24.08.2025
LETA
С начала войны NEPLP закрыл доступ к 121 телепрограмме, связанной с Россией
ФОТО: pixabay

Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации (NEPLP) с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года принял решения об ограничении распространения 121 телепрограммы, связанной с Россией, на территории Латвии.

В целом с начала войны приняты решения об ограничении распространения 131 телевизионной программы в Латвии, то есть большинство из них были связаны непосредственно с Россией.

В соответствии с Законом об электронных средствах массовой информации, NEPLP имеет право ограничивать ретрансляцию аудиовизуальных программ, аудиовизуальных услуг по запросу, а также распространение аудиопрограмм из тех стран, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости другого государства.

Читайте нас также:
#российское телевидение #свобода слова #пропаганда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
8

Оставить комментарий

(11)
  • Л
    Лёва
    24-го августа

    Не заметил изменений.

    И заметьте - это фирменный стиль работы нац управленцев. Полная проф непринодность

    5
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Нелпу- сейчас поют Таисия Павалий и её сын, идёт передача 2 звезды, ваши запреты засуньте себе в одно место @

    6
    2
  • З
    Злой
    24-го августа

    Нелпу- сейчас в эфире 2 Звезды, очень хороший концерт, советую вам посмотреть!

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го августа

    Дебилодятлы на хорошей зарплате никак не могут понять, что технологии развились настолько, что их немощные потуги не пригодны даже для сворачивания собственных гениталий в трубочку. Наша "премьер-министр" призвала к сокращению затрат на чиновников? Вот на этой, извините, "структуре" можно изрядно сэкономить.

    15
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    24-го августа

    Да вообще не проблема, все идёт, п эти козлы живут во времена 50 лет назад, дебилы одним словом

    7
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Что самое неприятное, фирмы потеряли клиентов, мне тоже звонили, я им говорил- зачем мне ваше европейское гуано телевидение когда я могу смотреть тв на моём языке и без вашей гомосятены!

    15
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    1 еаро т смотри что хочешь, 1900 каналов и без ограничений

    9
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Вообще, ваши запреты никак не действуют, в эпоху цифровых технологий вы выглядите как 100-летние старики от лействия которых Вообще ничего не зависит, вы только нахлебники на нашей шее, нашиналоги идут и вам, бесполезным людям.

    13
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Придуроккам- старым пердунам из нклпа , в понедельник, в 23:30 Новая волна из Татарстана

    8
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Бу-га- га- га, закрыл, наивные люди, живут в 70- х годах прошлого века

    16
    1
  • NB
    Nose Bose
    24-го августа

    neplp считают взрослых людей за дураков, не способных отличить правду от лжи и ввели цензуру. Интересно, почему нет такой замечательной организации в США? :)

    40
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1620

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 186
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 50
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 54
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 199
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 186
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 50
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео