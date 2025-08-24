С начала войны NEPLP закрыл доступ к 121 телепрограмме, связанной с Россией

Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации (NEPLP) с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года принял решения об ограничении распространения 121 телепрограммы, связанной с Россией, на территории Латвии.

В целом с начала войны приняты решения об ограничении распространения 131 телевизионной программы в Латвии, то есть большинство из них были связаны непосредственно с Россией.

В соответствии с Законом об электронных средствах массовой информации, NEPLP имеет право ограничивать ретрансляцию аудиовизуальных программ, аудиовизуальных услуг по запросу, а также распространение аудиопрограмм из тех стран, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости другого государства.