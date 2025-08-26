Baltijas balss logotype
Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства» 2 448

Политика
Дата публикации: 26.08.2025
LETA
Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»
ФОТО: LETA

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Такое решение он принял, так как приоритетом считает работу на посту министра здравоохранения. Абу Мери отметил, что в год выборов в Сейм председателю партии придется очень много работать и было бы неправильно, если бы одновременно председатель был занят и в министерстве.

О своем решении политик сообщил коллегам сегодня утром.

При этом Абу Мери поблагодарил всех, кто выдвинул его кандидатуру, и добавил, что продолжит возглавлять думу "Единства", так как это требует меньше времени.

На вопрос, за кого из оставшихся двух кандидатов он призывает голосовать своих сторонников, министр здравоохранения ответил, что обе кандидатуры достойные и он тоже выберет своего фаворита лишь 27 сентября.

Как сообщалось, 27 сентября состоятся выборы председателя входящей в состав партийного объединения "Новое Единство" партии "Единство", на пост которого изначально были выдвинуты три кандидата - Абу Мери, а также руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц и депутат Сейма Анда Чакша.

Действующий председатель "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс на пост председателя партии больше не баллотируется.

"Единство" основано 6 августа 2011 года путем слияния партий "Новое время", "Общество для другой политики" и Гражданского союза.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го августа

    Вначале нужно закончить развал одного проекта (медицины), а потом можно будет взяться и за развал следующего.

    21
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го августа

    лучше бы он "Единством" рулил , а не медициной - вреда меньше !!!!!

    33
    2

