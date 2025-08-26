Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Такое решение он принял, так как приоритетом считает работу на посту министра здравоохранения. Абу Мери отметил, что в год выборов в Сейм председателю партии придется очень много работать и было бы неправильно, если бы одновременно председатель был занят и в министерстве.

О своем решении политик сообщил коллегам сегодня утром.

При этом Абу Мери поблагодарил всех, кто выдвинул его кандидатуру, и добавил, что продолжит возглавлять думу "Единства", так как это требует меньше времени.

На вопрос, за кого из оставшихся двух кандидатов он призывает голосовать своих сторонников, министр здравоохранения ответил, что обе кандидатуры достойные и он тоже выберет своего фаворита лишь 27 сентября.

Как сообщалось, 27 сентября состоятся выборы председателя входящей в состав партийного объединения "Новое Единство" партии "Единство", на пост которого изначально были выдвинуты три кандидата - Абу Мери, а также руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц и депутат Сейма Анда Чакша.

Действующий председатель "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс на пост председателя партии больше не баллотируется.

"Единство" основано 6 августа 2011 года путем слияния партий "Новое время", "Общество для другой политики" и Гражданского союза.