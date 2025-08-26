Экс-министр образования будет руководить новым фондом олимпийского комитета

Пока Олимпийское агентство соревнований будет сосредоточено на организации спортивных мероприятий, ЛОК продолжит выполнять свои основные функции в соответствии с Олимпийской хартией, одновременно осуществляя надзор за деятельностью агентства, пояснила представитель ЛОК Рута Миллере-Целминя.

Под эгидой ЛОК агентству будет доверена, например, организация Латвийской юношеской олимпиады и Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2031 года в Лиепае.

Представитель ЛОК отмечает, что такая разделённая организационная модель уже ранее доказала свою эффективность, обеспечивая высокий уровень профессионализма и соответствие международным стандартам на таких мероприятиях, как чемпионат Европы по баскетболу и чемпионат мира по хоккею.

В комитете поясняют, что назначенная на должность руководителя агентства Муйжниеце обладает опытом работы в министерской должности, знанием спортивной отрасли, особенно в вопросах развития детского и юношеского спорта — одного из основных направлений латвийской спортивной политики. Также она хорошо ориентируется в механизмах государственной администрации, принципах её функционирования и взаимодействия с различными министерствами и учреждениями. В ЛОК подчёркивают, что эти знания крайне важны для обеспечения эффективной и скоординированной работы с государственными и муниципальными учреждениями.

Как сообщалось ранее, с конца апреля Муйжниеце возглавляла входящую в состав Рижского университета имени Страдиня Латвийскую академию спортивной педагогики, однако в сентябре покинет этот пост, подтвердили вузу в разговоре с агентством LETA.

На прошлой неделе ЛОК сообщил, что возобновит деятельность двух комиссий, и председателем Комиссии по спортивному образованию, тренерству и спорту высших достижений была утверждена Муйжниеце.

15 августа Муйжниеце поделилась в твиттере своими планами на будущее, указав, что на следующих выборах в Сейм не будет баллотироваться и «будет наблюдать за политикой со стороны».

«Продолжу работать на благо образования и спорта», — заявила Муйжниеце, призвав журналистов её не беспокоить.