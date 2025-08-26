Экс-министр образования будет руководить новым фондом олимпийского комитета

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) возобновил деятельность фонда «Олимпийское агентство соревнований» (ОАС), его руководство доверено бывшему министру образования и науки Аните Муйжниеце («Для развития Латвии»), сообщил ЛОК агентству LETA.
Пока Олимпийское агентство соревнований будет сосредоточено на организации спортивных мероприятий, ЛОК продолжит выполнять свои основные функции в соответствии с Олимпийской хартией, одновременно осуществляя надзор за деятельностью агентства, пояснила представитель ЛОК Рута Миллере-Целминя.
Под эгидой ЛОК агентству будет доверена, например, организация Латвийской юношеской олимпиады и Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2031 года в Лиепае.
Представитель ЛОК отмечает, что такая разделённая организационная модель уже ранее доказала свою эффективность, обеспечивая высокий уровень профессионализма и соответствие международным стандартам на таких мероприятиях, как чемпионат Европы по баскетболу и чемпионат мира по хоккею.
В комитете поясняют, что назначенная на должность руководителя агентства Муйжниеце обладает опытом работы в министерской должности, знанием спортивной отрасли, особенно в вопросах развития детского и юношеского спорта — одного из основных направлений латвийской спортивной политики. Также она хорошо ориентируется в механизмах государственной администрации, принципах её функционирования и взаимодействия с различными министерствами и учреждениями. В ЛОК подчёркивают, что эти знания крайне важны для обеспечения эффективной и скоординированной работы с государственными и муниципальными учреждениями.
Как сообщалось ранее, с конца апреля Муйжниеце возглавляла входящую в состав Рижского университета имени Страдиня Латвийскую академию спортивной педагогики, однако в сентябре покинет этот пост, подтвердили вузу в разговоре с агентством LETA.
На прошлой неделе ЛОК сообщил, что возобновит деятельность двух комиссий, и председателем Комиссии по спортивному образованию, тренерству и спорту высших достижений была утверждена Муйжниеце.
15 августа Муйжниеце поделилась в твиттере своими планами на будущее, указав, что на следующих выборах в Сейм не будет баллотироваться и «будет наблюдать за политикой со стороны».
«Продолжу работать на благо образования и спорта», — заявила Муйжниеце, призвав журналистов её не беспокоить.
