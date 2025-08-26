Baltijas balss logotype
Полёты российских дронов в Балтии. Полная защита от них — иллюзия 2 503

Политика
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
Полёты российских дронов в Балтии. Полная защита от них — иллюзия

«Невозможно добиться того, чтобы в мирное или военное время ни один летательный аппарат не нарушил воздушное пространство. Иллюзия думать, что можно полностью защитить всю территорию НАТО», — так инциденты с дронами в соседних странах за последние недели прокомментировал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, пишет tv3.lv.

В начале июля литовцы сообщили, что с территории Беларуси к ним залетел и упал российский дрон «Гербера». В конце того же месяца снова поступило сообщение из Литвы о дроне, залетевшем из Беларуси и исчезнувшем. Несколько дней назад аналогичный случай произошёл в Польше — там также упал дрон «Гербера». А 24 августа поступила информация из Эстонии: над Чудским озером был замечен дрон, залетевший из России и потерпевший крушение.

Дроны — не приоритет

По словам Яниса Сартса, в настоящее время полная защита от дронов невозможна, а реакция на попытки врага «прощупать нас» пока не является приоритетом.

«На мой взгляд, в большинстве случаев это просто тестирование, хотя в отдельных случаях могут быть и целенаправленные действия. Но в процентном соотношении таких меньше. Сейчас главное внимание сосредоточено на мирных переговорах и попытках наладить диалог с европейскими странами, руководством НАТО и администрацией США. Поэтому тема дронов сейчас рассматривается как второстепенная. Во-первых, в любом случае вовлечено государство, а во-вторых — сейчас в приоритете переговоры. Так как серьёзных разрушений или пострадавших нет, этот вопрос пока не в центре внимания», — пояснил Сартс.

Быть страной НАТО не означает отсутствие риска

Эксперт подчёркнул, что гражданам не стоит питать иллюзий: у внешней границы НАТО невозможно возвести «непреодолимую стену», которая защитит от всех угроз.

«Нельзя гарантировать, что в мирное или военное время ни один летательный аппарат не нарушит воздушное пространство. Это иллюзия — полная защита невозможна. Даже в Украине, где постоянно мобилизованы вооружённые силы и чётко определены направления обороны, всё равно многие дроны проникают. Существуют методы борьбы с истребителями и другими крупными целями, но стопроцентной системы защиты от дронов пока нет. Членство в НАТО не означает, что риск нарушений исчезает — его невозможно полностью устранить», — подчёркнул Сартс.

Чего ждать от «Запада»?

Говоря о предстоящих учениях «Запад», эксперт отмечает, что их основной целью будет продемонстрировать масштаб российской военной мощи:

«Основная задача “Запада” — создать иллюзию, что, несмотря на войну в Украине, у России по-прежнему есть большие и сильные вооружённые силы».

В то же время он признаёт, что во время учений возрастёт риск различных гибридных операций.

«Вполне вероятно, что будут реализованы различные гибридные операции — не обязательно в самой Латвии, а в регионе в целом. Это означает рост рисков не только во время самих учений, но и за пределами официально объявленных сроков. Эти риски могут проявляться в киберпространстве, в Балтийском море или с использованием дронов. Необходимо быть готовыми к разным сценариям, но нужно понимать: полной защиты от дронов не существует. Оборона работает в тех зонах, где возможны контрмеры, но идея “непроницаемой стены” против дронов — нереальна. Такой возможности просто нет, и это следует признать как факт», — подытожил Сартс.

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го августа

    Быть страной НАТО не означает отсутствие риска, а также и гарантии 5 статьи не являются стопроцентными.

    20
    1
  • П
    Процион
    26-го августа

    «директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО». Надо же, какое заковыристое название! Сразу и не сообразишь, какое предназначение и какая практическая польза от этой конторы и её директора. Интересно, этот Янис тоже кормится нашими налогами?

    26
    2

