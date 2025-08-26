Ее кандидатуру поддержали 78 членов Сейма, против были 35, а 14 воздержались. "Моя самая большая мечта - снова встать перед вами по окончании моего срока полномочий и сказать, что вместе мы смогли проделать очень важную работу. Я полна решимости и буду работать со всеми", - сказала Ругинене перед голосованием.

Говоря о дальнейших решениях, она заявила, что будет искать компромиссы. Она пообещала поддерживать хорошие отношения с Польшей и совершить свои первые зарубежные визиты в эту страну и Украину, а также нормализовать отношения с Китаем.

Ругинене вступит в должность после подписания президентом Литвы декрета о назначении ее премьер-министром и даст присягу в Сейме вместе с новым Кабинетом министров.

44-летняя Ругинене - новичок в политике. Она пришла в эту сферу осенью прошлого года, вступив в Литовскую социал-демократическую партию и баллотируясь от нее на выборах в Сейм. После победы партии на выборах Ругинене получила должность министра социальной защиты и труда.

До того, как стать политиком, она занимала пост председателя Литовской конфедерации профсоюзов.

У Ругинене несколько высших образований: в 2005 году она получила степень магистра общественного здравоохранения в Вильнюсском университете, в 2015 году - степень бакалавра по лесному хозяйству в Каунасском колледже лесной и экологической инженерии, а в 2022 году - степень магистра трудового права в Университете Миколаса Ремериса.

В течение 15 дней премьер-министр должна представить парламенту новый состав правительства и его программу. Правительство будет сформировано тремя фракциями Сейма - Литовской социал-демократической партии, партии "Заря Нямунаса" и Литовского союза крестьян, зеленых и христианских семей, которые в понедельник подписали соглашение о правящей коалиции.

Необходимость в новом правительстве возникла после отставки Гинтаутаса Палуцкаса с поста премьера в июле. Это произошло после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его бизнесом, и стало возникать все больше вопросов о его прошлом.