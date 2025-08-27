Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Уже пора рыть бункер?» Военный отвечает на неожиданный вопрос телезрителя 3 777

Политика
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
«Уже пора рыть бункер?» Военный отвечает на неожиданный вопрос телезрителя
ФОТО: LETA

Когда наступит час X?

Телезритель поинтересовался у майора Земессардзе и постоянного комментатора ТВ-24 Яниса Слайдиньша, действительно ли уже "пора рыть бункер". На это военный эксперт заметил, что бункеры рыть не стоит, поскольку не это определяет нашу способность защищаться, а укрепление коллективной безопасности. Майор сделал экскурс в историю и напомнил, что в 1939-м году у нас не было союзников и в 1940-м году нас легко "съели".

Комментируя же реплику о том, что "час Х" уже у дверей, Слайдиньш заявил, что "когда твой сосед - Россия, час X всегда у дверей".

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
11
1
1
2
1
3

Оставить комментарий

(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го августа

    Балтийская Антанта (1934): Латвия, Эстония и Литва заключили оборонительный союз, направленный против потенциальной советской агрессии. Великобритания, наряду с Францией, поддерживала этот союз и выступала гарантом его безопасности. Говоришь,не было союзников,были однако сдулись вместе с гарантом

    5
    0
  • З
    Злой
    28-го августа

    Т.н. " майор" , на меня не рассчитывай и на свою территорию я тебя не пущу!

    2
    0
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Редкостный то ли дебил,то ли манкурт этот Слайдиньш,потому что Путин нападет,если надо будет зачистить эту территорию от народа и ,поверьте,ни о какой речи о коллективной безопасности речи идти не будет и все сольются как слились по Украине,чуток поддерживая ее на плаву ,чтобы полегло побольше народа. Нужна будет кому то эта территория,то совместно с Путиным ее зачистят ,ведь главные раввины то из одной и той же синагоги😎.Да и Путин такой же русский как Главный раввин России Берл Лазар-татарин)),который является личным раввином Путина и Медведева,о чем сам говорил. Так что жни,а хочешь куй-все равно получишь куй-рой бункер или не рой,ведь не зря ж разрабатывается план массовой эвакуации жителей.Рабы нужны и Европе 👽

    10
    12
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 192
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 170
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 375
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 202
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 57
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 204
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 202
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео