«Уже пора рыть бункер?» Военный отвечает на неожиданный вопрос телезрителя

Телезритель поинтересовался у майора Земессардзе и постоянного комментатора ТВ-24 Яниса Слайдиньша, действительно ли уже "пора рыть бункер". На это военный эксперт заметил, что бункеры рыть не стоит, поскольку не это определяет нашу способность защищаться, а укрепление коллективной безопасности. Майор сделал экскурс в историю и напомнил, что в 1939-м году у нас не было союзников и в 1940-м году нас легко "съели".

Комментируя же реплику о том, что "час Х" уже у дверей, Слайдиньш заявил, что "когда твой сосед - Россия, час X всегда у дверей".