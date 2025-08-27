Зеленский наградил главу латвийского МИД орденом за поддержку Украины

Указом президента Украины Владимира Зеленского министру иностранных дел Латвии Байбе Браже присвоен орден "За заслуги" II степени, свидетельствует информация на веб-сайте посольства Украины в Латвии.

Орден главе латвийского МИД присвоен за важный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительные мероприятия и популяризацию Украины в мире.

В посольстве отметили, что орден является признанием усилий Браже по оказанию поддержки Украине в условиях неспровоцированного полномасштабного вооруженного вторжения России, работы по содействию европейской и евроатлантической интеграции Украины и развитию двусторонних отношения между странами.

На странице МИД в "Facebook" опубликован комментарий Браже, в котором она благодарит за оказанную честь. Министр подчеркнула, что поддержку Украине оказывает вся Латвия и это стало возможным благодаря работе всей службы иностранных дел, латвийского общества, публичного и частного секторов на пользу Украины.

"Наша работа не останавливается. Латвия продолжает непоколебимо стоять рядом с Украиной в ее борьбе за справедливый и долгосрочный мир, независимость, свободу и европейское будущее", - подчеркнула Браже.