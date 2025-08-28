С 2027 года Латвия может перейти на доставку прессы три раза в неделю

На встрече представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей прессы на этой неделе обсуждалась возможность перейти с 2027 года на доставку изданий прессы по подписке три раза в неделю, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Министр сообщения Атис Швинка отметил, что в ходе встречи стороны договорились о том, что в 2026 году расходы на доставку прессы для издателей не возрастут. Министерство пересмотрит распределение расходов на доставку прессы, чтобы доля платежей издателей в следующем году сохранилась на уровне текущего года.

Представитель ГАО "Latvijas pasts" Инита Федко сообщила агентству ЛЕТА, что предприятие пока ожидает более подробной информации, однако начатый между "Latvijas pasts", Министерством сообщения, Министерством культуры и организациями издателей прессы диалог свидетельствует о продвижении к конструктивному решению.

Она подчеркнула, что "Latvijas pasts" также стремится в долгосрочной перспективе найти эффективную и финансово обоснованную модель доставки изданий прессы, поскольку осознает значение печатных изданий для обеспечения национальной безопасности и разнообразия информационного пространства.

Качество универсальной почтовой услуги, включая доставку изданий прессы, регулируется Комиссией по регулированию общественных услуг. Как отметили в "Latvijas pasts", нынешние условия действуют до 31 декабря 2026 года, однако их следовало бы пересмотреть с учетом ежегодного сокращения спроса на универсальную почтовую услугу примерно на 10%. Требования к качеству, включая частоту доставки прессы, следует рассматривать с учетом ситуации в отрасли и с участием всех заинтересованных сторон.

Как сообщалось, с 1 января 2026 года "Latvijas pasts" вновь планирует повысить тарифы на универсальную почтовую услугу. Ожидается, что стоимость самой востребованной услуги - пересылки обычного письма весом до 20 граммов по Латвии - увеличится с 2,3 до 2,35 евро, или на 2,2%, а посылки до 1 кг - с 6,82 до 7,01 евро, или на 2,8%, при этом плата за каждый дополнительный килограмм составит 1,25 евро.

Проект тарифов также предусматривает, что прирост расходов на доставку одной единицы прессы вырастет на 15% - с 0,8 до 0,93 евро.