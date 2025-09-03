Baltijas balss logotype
Минэкономики предложит уволить руководство Rīgas siltums 0 686

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Минэкономики предложит уволить руководство Rīgas siltums

Министерство экономики (МЭ) предложит уволить председателя совета AS «Rīgas siltums» и его заместителя, как следует из заявления министра экономики Виктора Валайниса (ZZS) в социальных сетях.

Политик сообщает, что МЭ призовет Рижскую думу созвать собрание акционеров «Rīgas siltums», на котором будет предложено освободить от должности председателя совета директоров «Rīgas siltums» и его заместителя. Согласно данным «Firmas.lv», эти должности занимают Евгений Белезяк и Гатис Сниедзиньш.

Политик заявил, что совет «Rīgas siltums» и его руководство «должны нести ответственность за работу предприятия», однако не уточнил, за что именно совет предприятия должен быть отстранен.

Этим летом больше внимания и критики было уделено планам «Rīgas siltums» повысить тарифы на тепло в столице осенью. Согласно информации, опубликованной EM, с 1 октября этого года тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» повысится на 11,9% и достигнет 83,01 евро за мегаватт-час (МВтч).

В свою очередь, тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» без корректировки с 1 октября этого года повысится на 4,1%, достигнув 80,96 евро за МВтч. SPRK утвердила указанный тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums».

Первоначально тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums», представленный регулятору, по данным компании, с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за МВтч предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. В настоящее время конечный тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за МВтч составляет 74,17 евро за МВтч.

Согласно заявлению председателя Комитета по жилищному строительству и окружающей среде Рижской думы Элины Треи (NA), муниципалитет продолжит поиск возможных решений для снижения затрат жителей на теплоснабжение в столице. 9 сентября комитет рассмотрит вопрос о тарифах на тепловую энергию «Rīgas siltums».

Депутатам предлагается ознакомиться с разъяснением Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) о формировании тарифов и разъяснением председателя правления «Rīgas siltums» Илвара Петерсона EM, совету компании и Рижской думе.

«Я считаю, что у предприятия есть потенциальные возможности в будущем установить более низкий тариф, поэтому 9 сентября созову заседание комитета, на котором мы пригласим представителей «Rīgas siltums» объяснить причины подорожания и обсудим возможности снижения себестоимости тепловой энергии с помощью новой модели закупок», — заявил Трея в заявлении для СМИ.

На заседание комитета будут приглашены как представители EM в качестве держателей акций компании, чтобы объяснить, был ли надзор за «Rīgas siltums» оптимальным, так и представители Совета по конкуренции, чтобы обсудить, не были ли установленные ограничения одной из причин повышения тарифов. Также на переговоры о возможном снижении тарифов будут приглашены представители SPRK, поскольку комиссия предоставила «Rīgas siltums» разрешение самостоятельно устанавливать тарифы в соответствии с методикой SPRK.

Оборот концерна «Rīgas siltums» в первом полугодии финансового года, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, в то время как прибыль концерна выросла на 31,7% и достигла 33,38 миллиона евро.

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», а AS «Latvenergo» принадлежит 0,005% акций.

Видео