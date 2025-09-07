Ряд самоуправлений получат 174 000 евро на компенсацию ущерба от дождя

Пяти самоуправлениям планируется выделить 174 000 евро на компенсацию ущерба от дождя.

Правительство планирует выделить пяти самоуправлениям 174 345 евро на компенсацию ущерба, нанесенного этим летом дождями, свидетельствует проект приказа правительства, представленный на портале правовых актов для согласования.

Упомянутое финансирование из средств на непредвиденные расходы планируется выделить Министерству умного управления и регионального развития для перечисления самоуправлениям на покрытие расходов, связанных с устранением ущерба, причиненного летом этого года во время длительных и сильных дождей находящимся в собственности или владении самоуправлений объектам инфраструктуры.

Больше всего средств - 77 937 евро - планируется выделить самоуправлению Аугшдаугавского края. Самоуправлению Краславского края будет выделено 30 880 евро, самоуправлению Екабпилсского края - 26 291 евро, самоуправлению Алуксненского края - 24 674 евро, а самоуправлению Резекненского края - 14 563 евро.

Как сообщалось, ранее правительство выделило трем самоуправлениям 324 107 евро на компенсацию ущерба, нанесенного в июле этого года дождями.

Во время сильных ливней были нанесены существенные повреждения инфраструктуре муниципалитетов, например, произошли размывы дорожного покрытия, были повреждены протоки.