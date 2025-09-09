Незаконченная «книга перемен»: власти Латвии задумали 6 реформ, но пока решились только на четыре

На те или иные реформы политики решаются только во время кризиса. Нынче правящие были вынуждены "затеять" несколько реформ, хотя "официально" в стране кризиса нет.

Экономического роста тоже практически нет, однако и катастрофического спада в экономике и других сферах тоже не наблюдается. Почему же тогда власти задумали перемены?

Кризис заставляет действовать

Во-первых, потому, что было принято политическое решение резко увеличить расходы на оборону, фактически побив рекорд Евросоюза - напомним, что уже в следующем году на военные нужды планируется выделить 5% от ВВП. И поскольку пока доходы бюджета не позволяют так много сразу тратить на оборону (без ущерба для других важных сфер жизнеобеспечения), остается только брать в долг (кредитование) и сокращать расходы. А без реформ радикально сократить расходы невозможно.

Во-вторых, без серьезных реформ, включая и "реформирование" бюрократии, будет просто замкнутый круг: из-за стагнации в экономике нет возможности профинансировать основные приоритеты, а вывести экономику из ступора без реформ крайне сложно.

Власть всего провозгласила 6 реформ, однако пока "остановилась" лишь на четырех реформах.

Закупки, пенсии и Служба госдоходов

Реформа первая и самая экономически «прибыльная» - это реформа системы закупок. По приблизительным подсчетам минфина, предлагаемые тут изменения в перспективе позволят сэкономить сотни миллионов евро! Реформа призвана сделать закупки менее бюрократизированными, более эффективными и экономически выгодными для государства и самоуправлений.

Во-первых, будет повышена сумма, начиная с которой необходимо объявлять закупочный конкурс — это 143 тысячи евро для закупки товаров и услуг и 5,538 миллиона евро для строительных работ. Почему именно такие суммы установлены? Все это — это те пороги, которые определил Евросоюз. Таким образом, в закупках впредь будут использоваться не национальные (латвийские) критерии, а евросоюзовские.

Также планируется уменьшить количество причин для исключения претендентов из списка участников конкурса по закупке. Из 12 причин останется только две — если компания и ее владельцы совершали коррупционные и другие преступные деяния, и если у компании и ее должностных лиц (члены правления, выгодополучатели) имеются налоговые задолженности. При этом во втором случае, автоматического исключения не будет — должности предложат сперва погасить долг.

Это только главные элементы реформы, но, разумеется, не единственные.

У этой реформы достаточно и критиков, ведь при столь значительном повышении порога, возрастает и риск злоупотреблений и коррупции — проконтролировать закупки, которые осуществляются путем «ценового опроса» гораздо сложнее.

Между тем, парламент еще этой осенью начнет рассматривать данную реформу.

Вторая реформа еще тоже пока не добралась до Сейма, но уже наделала много шума. Да, речь идет о реформе пенсий по выслуге лет. Напомним: предлагается постепенно и увеличивать возраст выхода на пенсию по выслуге лет, и стаж, необходимый для получения права на такую пенсию. Кроме того, со временем часть профессий исключат из списка должностей, работающие на которых вправе претендовать на эту спецпенсию. При этом сама реформа будет запущена не в следующем году, то есть в году выборов в Сейм, а с 2027-го года. Очевидно, что все протесты по поводу предлагаемых изменений еще впереди.

И третья реформа — это реформа Службы госдоходов. Напомним, что с этого года от СГД уже отделили службу внутренней безопасности, которая занималась расследованием возможных преступлений внутри СГД, передав эти функции антикоррупционному бюро. А со следующего года от СГД отделится и станет отдельной структурой под министерством финансов налогово-таможенная полиция. Такая реформа очень даже логична — СГД должна стать сервис-структурой и не заниматься еще и уголовными расследованиями.

Четвертая реформа — это уменьшение бюрократии. Здесь пока все происходит крайне медленно и определенные подвижки есть только в сфере уменьшения административных барьеров в строительной сфере. Но можно надеяться, что постепенно правительство и Сейм примут то 21 предложение по уменьшению бюрократических процедур, которое подготовила специальная рабочая группа при премьере. Не густо, но это лучше, чем ничего.

Госуправление не тронули

В порыве желания перемен правящие еще и пообещали провести реформу госуправления, а также ввести систему «нулевых бюджетов» министерств. Но пока эти реформы «повисли в воздухе» или точнее их отложили до лучших времен. Прежде всего, по политическим соображениям.

Радикальный вариант этой реформы даже предполагал объединение министерств и ликвидацию отдельных структур (в частности, предлагалось ликвидировать Фонд интеграции общества, передав его функции непосредственно минкульту). Но в итоге решили "ничего не трогать". Правда, отдельные министры (в частности, главы минэкономики и минсообщений) сами проявили инициативу и запустили процесс объединения двух-трех госпредприятий. Прямо скажем, назвать это все реформой нельзя.

Что же касается "нулевого бюджета" министерств, то к нему правящие еще обещают вернуться, но уже при составлении бюджета страны на 2027-ой год.

Ну, за «нулевой бюджет»!

Что такое система «нулевых бюджетов»? Дело в том, что из года в год базовые бюджеты министерств практически не пересматриваются — плюс-минус то же количество работников, плюс всегда в зарплатный фонд закладывается резерв средств, ведь оклады постоянно растут… К тому же известны и общие расходы на аренду помещений и коммунальные платежи… В общем, все идет по накатанной и в этой ситуации надеяться на экономию госсредств практически нереально.

Система же «нулевых бюджетов» означает, что все начинается с первого цента. То есть бюджет как бы формируется заново и таким образом можно проанализировать необходимость тех или иных трат, заодно и «обнаруживается» дублирование функций, выясняется, что от многих функций вполне можно и отказаться… Глядишь, постепенно бюджеты министерств можно уменьшить в общей сложности не на 171 миллион, как в бюджете-2026, а и на все 400-500 и более миллионов!

Кстати, эксперты расходятся во мнении, следует ли и сокращение госсредств считать отдельной реформой? Маловероятно, ведь за сокращением не происходит изменений или уменьшение функций, передача каких-то функций частному сектору и т. п. Так что, пока мы можем говорить только о шести реформах, из которых запущены в работу только 4…