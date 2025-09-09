Скандал вокруг леса... погубит правительство?

Вот уж никогда не догадаешься, что может стать причиной "взрыва" в правительстве! Нет, конечно, чаще всего политики ссорятся "на почве денег" - например, при распределении средств в бюджете на следующий год. Но на сей раз конфликт вспыхнул по совершенно неожиданному вопросу... о порядке вырубки деревьев! Контролируемое "зелеными крестьянами" минземледелия в поисках дополнительных доходов в казну подготовило законодательные поправки, которые позволяют вырубать более молодые деревья в лесных массивах. Возраст деревьев, подлежащих вырубке, "понизили" на 20-30 лет.

Внезапно с жесткой критикой этого решения на министерство земледелия обрушились "прогрессивные", обвинив минземледелия в желании торговать народным добром и нанести непоправимый вред природе. Руководитель парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев даже попытался в этом споре привлечь на свою сторону президента, но тот, судя по всему, дипломатически "увернулся", не желая влезать в межпартийные разборки.

"Прогрессивные" то ли почувствовали силу, то ли будучи уверенными, что "ничего им не грозит", еще и решили хорошенько задеть "зеленых крестьян", заявив, что предлагаемые поправки в Закон о лесе, хотят нас вернуть к методам 90-ых годов.

"Зеленые крестьяне", понятное дело, в долгу не остались и вышли с ответным заявлением, в котором обвинили "прогрессивных" в желании... сгубить лес, поскольку прежняя система не позволяет очищать лес от больных, засохших деревьев - это еще и ущемляет права частных владельцев лесных угодий.

Это за последнее время уже по меньшей мере третий конфликт внутри правящей коалиции. И, судя по риторике, самый серьезный конфликт. О том, какая атмосфера царит в коалиции, наглядно свидетельствует тот факт, что партнеры по власти, вместо того, чтобы все обсудить на коалиционном совете или в кулуарах, обмениваются жесткими публичными заявлениями.

Погубит ли "лесной вопрос" правительство Силини? Такой вариант исключить нельзя, хотя, скорее всего, на сей раз премьеру все-таки удастся "помирить" партнеров. Но рискнем предположить, что примирение будет недолгим - следующая ссора почти гарантирована при обсуждении проекта бюджета-2026 и списка бюджетных приоритетов.