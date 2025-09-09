Жулики или дебилы? В Латвии потратили миллионы, чтобы понять, что в школах нужно проветривать

Долгосрочного решения для улучшения качества воздуха в образовательных учреждениях так и не создано. В результате Госконтроль признал рекомендации, ранее данные Министерству образования и науки в ходе финансовой ревизии, неисполненными, а вложенные 4,3 млн евро не дали ожидаемого результата.

В 2022 году из государственного бюджета на сумму 4,3 млн евро было закуплено более 13 тысяч измерителей качества воздуха для установки в школах и социальных центрах. Планировалось собирать и регулярно анализировать данные на протяжении трех лет. Однако после окончания срока действия соглашения в декабре 2024 года Министерство образования и науки больше не обеспечивает работу системы мониторинга. Соответственно, комплексные данные о качестве воздуха больше не собираются и не анализируются. Сегодня это зависит исключительно от доброй воли, ответственности и финансовых возможностей каждой конкретной школы и ее учредителя.

«Сбылся риск, на который указывала ревизия: несколько лет назад государство сделало инвестиции с благой целью — закупив приборы, улучшить качество воздуха, но так и не продумало, как использовать их на практике в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сами по себе измерители воздух не очищают, поэтому нужен был четкий план, что делать, если показатели окажутся плохими. Неужели ради понимания, что классы нужно проветривать, пришлось тратить миллионы?» — отмечает член Совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Первоначально закупка приборов была задумана для решения проблем с недостаточным качеством воздуха и снижения влияния последствий Covid-19 на доступность образования, а также для содействия возвращению учеников к очному обучению. Однако Госконтроль подчеркивает, что качество воздуха важно не только в период пандемии, но и каждый день, когда дети и педагоги находятся в классах.

Также Инспекция здоровья в 2023 году в исследовании качества среды в учебных заведениях указала, что крайне важно не допускать длительного пребывания школьников и педагогов в помещениях, где уровень CO₂ превышает 1000 ppm (частиц на миллион). При долговременном превышении концентрации CO₂ снижаются когнитивные способности — внимание, восприятие, способность к решению задач, креативность. Исследование показало, что этот порог не превышается лишь в 17% учебных помещений.

Однако в начале 2025 года Кабинет министров признал ранее данное поручение — разработать обязательные требования к качеству воздуха в учебных заведениях и регулярно его оценивать — утратившим актуальность. Аргументировано это было тем, что: (1) требования к качеству воздуха носят лишь рекомендательный характер; (2) во многих учебных заведениях единственное, что можно реально сделать, — это по возможности проветривать помещения во время занятий и следить, чтобы не превышалось оптимальное количество учащихся на квадратный метр.

«Призываем Министерство образования и науки, а также любые другие государственные учреждения в дальнейшем, осуществляя инвестиции, тщательнее оценивать их долгосрочную практическую пользу», — подчеркивает Аболиня.