Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жулики или дебилы? В Латвии потратили миллионы, чтобы понять, что в школах нужно проветривать 4 1017

Политика
Дата публикации: 09.09.2025
kasjauns.lv
Жулики или дебилы? В Латвии потратили миллионы, чтобы понять, что в школах нужно проветривать
ФОТО: LETA

Долгосрочного решения для улучшения качества воздуха в образовательных учреждениях так и не создано. В результате Госконтроль признал рекомендации, ранее данные Министерству образования и науки в ходе финансовой ревизии, неисполненными, а вложенные 4,3 млн евро не дали ожидаемого результата.

В 2022 году из государственного бюджета на сумму 4,3 млн евро было закуплено более 13 тысяч измерителей качества воздуха для установки в школах и социальных центрах. Планировалось собирать и регулярно анализировать данные на протяжении трех лет. Однако после окончания срока действия соглашения в декабре 2024 года Министерство образования и науки больше не обеспечивает работу системы мониторинга. Соответственно, комплексные данные о качестве воздуха больше не собираются и не анализируются. Сегодня это зависит исключительно от доброй воли, ответственности и финансовых возможностей каждой конкретной школы и ее учредителя.

«Сбылся риск, на который указывала ревизия: несколько лет назад государство сделало инвестиции с благой целью — закупив приборы, улучшить качество воздуха, но так и не продумало, как использовать их на практике в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сами по себе измерители воздух не очищают, поэтому нужен был четкий план, что делать, если показатели окажутся плохими. Неужели ради понимания, что классы нужно проветривать, пришлось тратить миллионы?» — отмечает член Совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Первоначально закупка приборов была задумана для решения проблем с недостаточным качеством воздуха и снижения влияния последствий Covid-19 на доступность образования, а также для содействия возвращению учеников к очному обучению. Однако Госконтроль подчеркивает, что качество воздуха важно не только в период пандемии, но и каждый день, когда дети и педагоги находятся в классах.

Также Инспекция здоровья в 2023 году в исследовании качества среды в учебных заведениях указала, что крайне важно не допускать длительного пребывания школьников и педагогов в помещениях, где уровень CO₂ превышает 1000 ppm (частиц на миллион). При долговременном превышении концентрации CO₂ снижаются когнитивные способности — внимание, восприятие, способность к решению задач, креативность. Исследование показало, что этот порог не превышается лишь в 17% учебных помещений.

Однако в начале 2025 года Кабинет министров признал ранее данное поручение — разработать обязательные требования к качеству воздуха в учебных заведениях и регулярно его оценивать — утратившим актуальность. Аргументировано это было тем, что: (1) требования к качеству воздуха носят лишь рекомендательный характер; (2) во многих учебных заведениях единственное, что можно реально сделать, — это по возможности проветривать помещения во время занятий и следить, чтобы не превышалось оптимальное количество учащихся на квадратный метр.

«Призываем Министерство образования и науки, а также любые другие государственные учреждения в дальнейшем, осуществляя инвестиции, тщательнее оценивать их долгосрочную практическую пользу», — подчеркивает Аболиня.

Читайте нас также:
#школы #госконтроль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
1
1
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    А если посчитать сколько денег распилили,вывели,украли,заныкали со дня обретения ,,независимости,,- волосы дыбом встанут.Думаю,когда нибудь,если доживём,мы узнаем какой золотой дождь пролился на тех,кому Латвия чуждая страна.

    26
    2
  • А
    Андрей
    9-го сентября

    Это называется "РАСПИЛ!" Ещё в 2022-м, когда скандальный конкурс был раскритиковам многими, были даны рекомендации - ПРОВЕТРИВАТЬ! Ибо точно хуже не будет. А если что-то делать, кроме проветривания, так это а) провести обучение родителей, которые паникуют, что их дитяти повредит температура чуть менее, чем супер-комфортная. б) если ставить всё на автоматику - вентиляция, кондиционирование и т.д. в автоном режиме (а не когда красная лампочтка загорится и далее вручную) - то это очень дорого. Сколько помню себя в школя - проблема с воздухом была только в раздевалке спортзала, потому что туда набегают толпы вспотевших после занятия физкультурой. В остальных случаях - обычное проветривание - решает проблему элементарно. На перемене - проветриваем (кому холодно - уходят подальше от окон или в коридор), на уроке - нормально работаем. Летом можно и на уроке окна открыть.

    Так вот - тогда обсуждалось и вроде как конкурс был приостановлен (если не ошибаюсь). Ибо выходило дороговато - 25 EUR на 1 датчик - это много (по тем временам) + система мониторинга. Кстати - где публичные данные с неё? Но, оказаывается, затем по тихому - таки протащили. А теперь выясняется - просто украли? Автор, где "выхлоп" от этих 4.х миллионов? Где статистика? Про аналитику Вы сказали, но без ссылок на хоть какие-то гос.ресурсы, где эта тема освещена. Тема не раскрыта! Гос.Контроль - жалуется, но что дальше? Где приненение мер воздействия на дилетанов и диверсантов? Предлагаю создать Спец.Надзор за Гос.Контролем!

    29
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Андрей
    9-го сентября

    И то и другое, ноя больше склоняюсь к первому варианту

    7
    1
  • Д
    Дед
    Андрей
    9-го сентября

    Не парьтесь Андрей, они еще по украденным 2.5 млрд на Реал Балтик, в прошлом году виновных не нашли, а Вы хотите 4 ляма, да три года назад. Ну, кто же помнит о такой мелочи целых три года?

    11
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 540
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 10
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 20
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 41
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 96
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 77
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 10
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 20
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео