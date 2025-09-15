Пять проблем правительства Силини. Удасться ли их решить?

Правящие двухлетие правительства даже толком и не отметили - нет настроения...

Говорят, что сегодняшний скромный юбилей - двухлетие работы правительства, - сами члены правительства и другие правящие политики решили даже особо и не праздновать. Не до откупоривания шампанского сейчас - атмосфера во власти накалена до предела. Причина - принципиальные разногласия по бюджету.

Вообще перед правительством Силини этой осенью и зимой стоят по меньшей мере 5 серьезных проблем.

Первая и главная - принятие бюджета на следующий год. Из-за возникших сегодня на коалиционном совете разногласий обсуждение основных параметров бюджета на завтрашнем заседании правительства не состоится - обсуждение перенесут на начало октября.

Напомним, что "зеленые крестьяне" потребовали снизить НДС на продукты и на услуги общепита, а также "не трогать" маленькие сельские школы. В свою очередь, "прогрессивные" настаивают на увеличение ассигнований на здравоохранение. Впереди коалицию ждут очень жесткие дискуссии... Напомним, что, согласно Конституции, если Сейм не поддерживает проект бюджета, то правительство автоматически уходит в отставку.

Вторая проблема - идеологические противоречия внутри коалиции, которые по мере приближения выборов (октябрь следующего года) будут становиться все острее. Напомним, что уже сейчас "прогрессивные" сцепились с "зелеными крестьянами", пытающимися добиться более активной вырубки деревьев.

Третья проблема - слишком маленький перевес голосов у правящих в Сейме: 51 против 49. И если по каким-либо причинам на пленарном заседании будут отсутствовать хотя бы 2 депутата от правительственной коалиции, то этим тут же воспользуется оппозиция и торпедирует заседание и принятие нужных правительству законов.

Четвертая проблема - растущая от месяца к месяцу инфляция. Пока все усилия правительства по укрощению инфляции оказались тщетными.

И, наконец, пятая проблема - стагнация в экономике. За два года работы премьеру Силине и Ко так и не удалось толком "оживить" экономику. И хотя во втором квартале этого года впервые за долгое время экономика вышла из застоя, рост в размере 0,9% от ВВП совершенно недостаточен, чтобы увеличит доходы казны и объем оборотных средств в стране.