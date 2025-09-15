Так решил Трамп: новым послом США в Латвии станет выходец из семьи американских миллиардеров?

Администрация Дональда Трампа выдвинула кандидатуру Мелиссы Аргирос на должность посла США в Латвии. Ожидается, что в случае утверждения она сможет приступить к работе осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта, её назначение относится к категории так называемых «политических номинаций» - она является выходцем из богатой семьи и пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

В США подобная практика существует давно: вместе с карьерными дипломатами на государственные посты назначаются и политические сторонники или доноры. Инаугурационный комитет Дональда Трампа собрал рекордные 239 миллионов долларов, что превысило показатель его первого срока (107 миллионов). Администрация Трампа номинировала самых щедрых доноров на государственные должности: так, Линда МакМэхон, пришедшая из рестлинг-индустрии и пожертвовавшая миллион долларов, с марта занимает пост министра образования США, а управляющий инвестиционным фондом Скотт Бессент, пожертвовавший 250 000 долларов, был назначен министром финансов США. А двое из самых щедрых доноров инаугурационного комитета были номинированы на должности послов. Один из них — Мелисса Аргирос.

Мелисса Аргирос является выходцем из семьи известных американских девелоперов и филантропов. В апреле 2025 года была номинирована на пост Посла США в Латвии. До направления на позицию посла в Латвии работала в сфере недвижимости в Калифорнии, инвестируя в жилую и коммерческую собственность. Интересно, что персональная информация о возрасте, биографии, образовании и деталях ее карьеры в открытых источниках отсутствует. Правда, в одном из американских регистров сказано, что ей может быть 57 лет (сходится имя Мелисса Аргирос, так и адрес базирования в калифорнийском Лейк-Хавасу-Сити).

Семья Аргирос владеет крупной компанией Arnel & Affiliates, располагает более чем 5500 жилыми апартаментами и значительными коммерческими площадями в Южной Калифорнии (США). Семья известна благотворительностью через фонд Argyros Family Foundation, который был основан Джорджем Леоном Аргиросом-старшим (George L. Argyros) в 1979 году. Сегодня в совет фонда входят: Джордж Аргирос и его супруга Джулианна, их дочери (в том числе Лиза Аргирос, Стефани Аргирос). Не указано, кем ему по родству приходится Мелисса Аргирос, но она упоминается как член совета и исполнительный директор фонда.

Джордж Леон Аргирос-старший — американский девелопер, филантроп и дипломат. Миллиардер. Один из самых богатых греков США и мира. Основатель, председатель совета директоров и CEO компании Arnel & Affiliates. Бывший владелец профессионального бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс» (1981—1989), а также посол США в Испании и Андорре (2001—2004). Финансовое состояние оценивается в 2,4 млрд долларов (Forbes, 2017). Член Республиканской партии. Один из самых известных и активных представителей греческой общины США и греческой диаспоры в целом.