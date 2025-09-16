Два года у власти: как жители Латвии оценили правление Эвики Силини

Если бы Силине и Ко нужно было бы сдавать экзамен в вузе, техникуме или даже в школе, то был бы незачет!

Во всяком случае, опрос, проведенный на ТВ-3 показал, что большинство латвийцев крайне критически оценивают работу нынешнего правительства. Средняя оценка деятельности премьер-министра ЛР составила 3,9 баллов по десятибальной системе. Как мы знаем, минимальный проходной балл на экзамене в учебных заведениях Латвии — 4.

Из всех опрошенных 47 процентов опрошенных выставили госпоже Силине оценку от 1 до 4 баллов и лишь 15% поставили 7 и более баллов.

Опрос был приурочен к двухлетию правительства Силини. Да, вчера нынешнему правительству исполнилось ровно 2 года. И реальность такова, что этот Кабинет Министров один из самых непопулярных за всю новейшую историю Латвии! Значит ли это, что Силине сотоварищи совсем уж нечего себе записать в актив? Попытаемся объективно во всем разобраться.

Были и успехи?

Первым достижением этого правительства можно считать хотя бы то, что оно так долго продержалось. Вопреки всем прогнозам и реальной политической ситуации — у правительства в Сейме изначально было 54 голоса, а теперь остался 51, причем два депутата являются независимыми, то есть не подчиняются фракционной дисциплине. Продержаться при таком раскладе — это тоже мастерство!

Второй плюс — это хотя бы попытка впервые за долгие годы уменьшить бюрократические процедуры и прежде всего в экономической сфере. Уже внесены десятки поправок, облегчающие процесс строительства, включая оформление разрешений. Созданная премьером рабочая группа с участием предпринимателей подготовила 21 предложение по снижению административной нагрузки — пусть и медленно, но этот процесс упрощения жизни и бизнесу, и простым латвийцам идет…

Третий позитивный момент — впервые за долгие годы власти «вспомнили» о демографии, подготовили демографический план и по крайней мере пообещали уже в следующем году повысить несколько видов пособий семьям с детьми. Поскольку в следующем году — парламентские выборы, - рискнем предположить, что обещание все-таки будет выполнено и необходимые средства на повышение пособий в бюджете-2026 найдутся.

Практически на этом список достижений правительства можно закрыть. Увы, никаких прорывов в деле экономического развития Силине и Ко осуществить не удалось — экономика все эти два года хромала на обе ноги, периодически наблюдался даже экономический спад и лишь во втором квартале этого года, экономика показала признаки жизни. Рост, правда, скорее символический — 0,7%. Понятно, что он не обеспечит необходимого увеличения доходов в бюджет.

А деньги ой как нужны! Нынешнее правительство если и не догонит первое правительство Кариньша по объему набора кредитов, так лишь потому, что при Кариньше бушевал ковид и введенные ограничения просто вынудили тогдашнее правительство резко увеличить госдолг.

Чемпионы по набору кредитов

Если же мы говорим о «мирной жизни», то есть без пандемий, то Силиня и Ко явно лидирует по увеличению госдолга в последние 10 лет и совсем скоро возьмет новый кредит — уже по линии специального фонда Евросоюза, - в размере 5,6 миллиардов. Этот кредит объясняется необходимостью резко увеличить оборонные расходы. Напомним, что правительство Силини стремится уже в следующем году профинансировать оборонку в размере 5% от ВВП!

В политике за усердие без результата «призы» не дают. Увы, усилия правительства и прежде всего министра экономики в обуздании цен на продукты питания пока не увенчались успехом. Старание было, времени на это затрачено много, но… чуда не случилось и вместо снижения цен мы наблюдаем их рост. Инфляция в Латвии снова превысила средние показатели по Евросоюзу — она уже составляет 4,1%.

А поскольку инфляцию гонят вверх именно цены на продукты, то не трудно подсчитать, что для людей с маленькими доходами, которые на продукты тратят львиную долю своих средств, реальная инфляция обозначается двухзначной цифрой — она составляет минимум 10 процентов!

Едва ли народ оценит и политически смелое решение запустить реформу пенсий по выслуге лет. Нет, конечно, с одной стороны, те, кто получают обычную пенсию по старости, вроде должны быть довольны, что власти пытаются умерить аппетиты представителей «особых» профессий.

С другой стороны, чудес не бывает и если снижаются социальные гарантии для тех же полицейских, прокуроров, судей, дипломатов и других категорий работников, имеющих право на пенсию по выслуге лет, то значит придется и дальше повышать им базовые зарплаты. Никакой особой экономии бюджетных средств на поверку не будет. Важное пояснение — пенсии по выслуге лет платятся из основного, а не из социального (пенсионного) бюджета, то есть пенсионеры по выслуге лет в бюджет пенсий по старости не залезают!

Правительство пока политически было не готово провести серьезную реформу в госуправлении, хотя она напрашивалась и по причине острой необходимости экономии средств, и в силу того, что население уменьшается, экономика тоже почти не растет и значит госуправление тоже должно становиться более компактным.

Максимум на что пока готовы правящие, так это на замораживание роста зарплат высших должностных лиц и на постепенное объединение некоторых ведомств, находящихся в структурах нескольких министерств.

Правящие и в деле экономии средств снова показывают, что слова явно расходятся с делами. Ведь с одной стороны, власти грозятся беречь каждый евро госсредств, а с другой — все последние годы растут расходы на премии и денежные призы в госуправлении (министерства и Госканцелярия)!

Правительство Силини еще поработает…

Так или иначе, но правительство уже два года отработало и пока… признаков явного правительственного кризиса не наблюдается. Хотя атмосфера в коалиции в последнее время и ухудшилась, но это можно списать на опять-таки близость парламентских выборов и необходимость и правящих партий как-то профилироваться, показать избирателям, что и у коалиционных партий есть своя позиция и что эти партии отличаются все-таки друг от друга.

Можно предположить, что в итоге бюджет-2026 будет принят и во всяком случае до конца этого года правительство Силини еще поработает.