Латвия экономит: дипломатам урежут пособия на семью 2 595

Политика
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Латвия экономит: дипломатам урежут пособия на семью

С 2026 года будут сокращены пособия работникам дипломатической службы за службу за границей, предусмотрено подготовленными МИД Латвии поправками в соответствующие правила Кабинета министров, пишет ЛЕТА.

Поправки предусматривают на четыре года — с 2026 по 2029 год — сокращение пособия к зарплате за службу за границей, пособия на пребывание супруга за границей и пособия на пребывание ребёнка за границей. Снижение составит от 5% до 6% в зависимости от должности. По окончании этого периода пособия планируется восстановить на прежнем уровне.

МИД поясняет, что сокращение не повлияет на обязательные государственные социальные взносы и, соответственно, на накопление пенсионного капитала, так как указанные пособия не входят в состав базовой зарплаты.

МИД указывает, что эти изменения являются частью более широких мер фискальной дисциплины, цель которых — оптимизировать государственные расходы и обеспечить финансовую устойчивость.

Планируется, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года и будут применяться также к уже работающим сотрудникам дипломатической и консульской службы.

#внешняя политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го сентября

    Супруги по харчевням заграничным шариться, крохи собирать на прокорм своих недорослей будут?

    16
    2
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    То есть супруги дипломатов тоже за нас счет? Ахренеть.

    41
    1

