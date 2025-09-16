Военное ведомство ЛР крутит суммами в полтора миллиарда – что ему содержать Совет общественных отношений стоимостью 95 151 евро и 35 центов!

Не отдадим ни сантиметра!

Вот на заседании последнего и решили «укреплять информационное пространство Латгалии и способствовать устойчивости живущих в приграничье жителей Латвии к дезинформации России и готовности защитить государство».

По 10 000 евро получат: северолатгальская газета Vaduguns на программу «Не отдадим ни сантиметра»; Латгальские региональные ТВ на программу «Крупным планом: Безопасность»; общество Damedia на сайт chayka.lv и проект «Не только оружием: стражи Латгалии»; Общество культуры латгальцев на проект «Сыграем: Что? Где? Когда?»

Несколько меньше дадут Divu Krastu radio (9889,76 евро); обществу Esi vasals с проектом «Информирован и устойчив: Латгалия рассказывает о безопасности» (9940 EUR); общество Cita Daugavpils на идею «Надежные окраины: укрепление устойчивости городских окраин Даугавпилса в мирное время» (9730 EUR); Vietējā Latgales Avīze с проектом «Надежная информация – надежная граница» (5500 EUR).

«Средства массовой информации создадут цикл публикаций в газете, цикл радиопередач, а также контент в аудиовизуальном формате для публикации на интернет-страницах и в социальных сетях, информируя жителей Латгалии об актуальных темах оборонной отрасли. В свою очередь негосударственные организации (НГО) будут проводить более индивидуализированные коммуникационные мероприятия, создавая различные формальные и неформальные семинары, интерактивные занятия, мероприятия по укреплению потенциала координаторов и активистов по вопросам оборонной отрасли.

При реализации проектов к жителям Латгалии будут обращены и им передадут связанные с оборонной отраслью послания, в том числе о мерах государственной обороны, о возможностях участия во всеобъемлющей обороне государства, о личной ответственности в обеспечении обороны государства и др. актуальных темах оборонной отрасли.

Честь быть первыми

Кроме того, поддержка непосредственной коммуникационной деятельности НГО будет укреплена информированностью, устойчивостью и готовностью защищать Латвию именно жителей Резекне, Лудзы, Даугавпилса, и проживающих в латвийско-российском, а также латвийско-белорусском приграничье».

То есть, теперь понятно, кому выпадет честь первыми встать стеной. И недорого, кстати… Да только вот, что называется, не в коня корм – ведь «послания» на русском – почти не будет! Иначе, наверняка, Нацобъединение съест министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») за его ценное начинание…

Кстати – навскидку – а ну, враг, который, как известно, хитер и коварен, рискнет высадить воздушные десанты в Земгале и Видземе, или морской в Курземе? Где же жителям этих мест прочесть про «устойчивость»? Недоработка, явно. В общем, пишите проектики, кунги, и будет вам счастье. Война все спишет!