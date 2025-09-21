Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США запланировали сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии - Reuters 4 1121

Политика
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: США запланировали сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии - Reuters
ФОТО: Global Look Press

Reuters: США запланировали сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии.

Власти США запланировали сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что американские чиновники провели встречу с европейскими дипломатами в августе и заявили им о своих планах по прекращению части помощи членам НАТО, которые имеют границу с Россией. По словам чиновника Пентагона Дэвида Бейкера, европейским странам нужно становиться более независимыми от поддержки США.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро оценил возможность полного закрытия границы с Россией. По его словам, если Латвия и Литва решат закрыть границу с Россией, то на Эстонию будет оказано давление.

×
Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео