Уже 12 лет в Риге действует Инфраструктурный фонд, цель коего – накопление и использование средств на поддержание инженерной и социальной инфраструктуры.

«Сбалансированное использование и развитие городских территорий» финансируется по заявкам отраслевых департаментов, через Комитет городского развития. В столице действует инфраструктурная пошлина, позволяющая в год аккумулировать около 2,2 миллионов евро. Дагнис Самаускс, руководитель Проектного управления Департамента развития столичной мэрии, отчитался за I полугодие 2025 года.

34 проекта, зарезервировано 10 317 077 евро

В настоящее время городом осуществляется 24 проекта, 6 приостановлены, а еще 4 находятся на стадии завершения. Цикл столичных строек - весьма длительный.

Господин Самаускс привел детализированную таблицу: скажем, обустройство променада на улице Мукусалас началось по решению Комитета развития Рижской Думы от 19 февраля 2018 года (т.е. еще во времена Ушакова!), а на 1 июля 2025 года осталось финансирование в 25 199,33 евро, проект в стадии завершения.

Детская площадка у канала Лочу, решение принято 14 октября 2019 (при мэре Бурове), оставшееся финансирование 20 987,85 евро, проект в стадии завершения.

– Есть у нас проекты, которые стоят еще с 2014 года, - признался руководитель Управления. Не лишним будет упомянуть и противопаводковое строительство в Болдерае, ведущееся с 2017 года. О нем в сводной таблице значится: «Проведено обследование объекта, составлен акт. Проводящий строительные работы признал дефекты строительства…»

Проект обновленного Матвеевского рынка увяз. Пресс-фото.

Как в банке

– Действительно, очень хорошо подготовились, - поощрил чиновника председатель Комитета городского развития Думы Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список»). Со своей стороны, депутат Эдвардс Шлесерс («Латвия на первом месте») обратил внимание, что, рассчитывая 10-миллионный бюджет как-то не стыкуется с 2-миллионным поступлением денег в Фонд, получается, что нужна минимум пятилетка, чтобы до конкретного проекта дошла очередь.

– Хороший вопрос, - отреагировал господин Самаускс, и пояснил, что деньги могут собираться даже дольше! Хотя суммы, которые выделяются, выглядят весьма скромненько – скажем, на парк в Кенгарагсе ассигновали 175 000 евро. Сравним с затратами на парк Сканстес – там было истрачено 21,7 миллионов евро. Причем это только I очередь ревитализации района, проведенная на площади 18 гектаров…

Фонд, по словам руководителя Управления, это «как банк», и расходование средств из него устанавливается не чаще, чем раз в два месяца. Последним на сегодня является присвоение средств на строительство пешеходно-велосипедного моста через канал Зунда, стоимостью 1,78 миллиона евро, решение принято 26 мая 2025, т.е. при мэре Кирсисе.

Если же будут «идентифицированы» новые проекты, то они смело могут быть представлены соответственным учреждениям.

Скверы, улицы, базар

Алия Турлая, депутат от «Прогрессивных», стала перечислять то, что ей показалось важным для родного города – скверы на улицах Аристида Бриана и Палидзибас, в Агенскалнских соснах… Также ее интересовало дорожное строительство в районе Сканстес. Господин Бергхолцс, даром что тоже из правящей коалиции, прервал молодую коллегу, и предложил ее обращаться в Департамент развития. «Если мы будем каждый задавать по пять вопросов, то не кончим до утра!» Каспарс Спунде (Национальное объединение) попенял председателю на недемократичность…

Тем не менее, господин Самаускс рассказал, как в районе Сканстес прокладывают новые улицы и устраивают перекрестки… Ваш автор, как житель этих окрестностей и водитель, может засвидетельствовать – по-прежнему это своего рода занятный квест, где можно кружить и утыкаться в барьеры и запретные знаки. Нескончаемая «ревитализация» бывшей грузовой железнодорожной станции продолжается!

Вячеслава Степаненко («Суверенная власть/Новолатыши») интересовал, со своей стороны, процесс реконструкции рынка Матиса. На старый «Матвейчик» деньги решили выделить в 2022 году, с того времени исторический муниципальный базар уже был продан частной фирме, и сейчас там, в бывшем павильоне, проходит выставка анонимного, британского, художника по граффити Бэнкси. Цена входа - эквивалентна нескольким килограммам первосортного мяса!

– Конкретный проект не был реализован, - признал господин Самаускс. Хотя в свое время Департамент развития вместе с муниципальным предприятием Rīgas nami - разработал концепцию «из внутренних ресурсов». Так или иначе, средства не пропали.

В числе приостановленных проектов был назван также мост через протоку Кильвенгравис, тихо несущую свои воды параллельно Даугаве и железнодорожным путям – на него хотели израсходовать порядка 5 млн евро, в дело вроде бы вступило Министерство умного администрирования и регионального развития, однако что-то там застопорилось.

Вмешательство государства

На центральные власти господин Самаускс сослался и по вопросу перестройки городских железнодорожных станций. Сейчас уже никто и не вспоминает, что, например, станции Засулаукс и Яняварти предполагалось переоборудовать в связи со строительством Rail Baltica. Однако, после того, как выяснилось – денег на скоростную рельсовую магистраль европейской колеи не будет, то:

– Нам пришлось остановить договор, осуществляется новая проектная закупка.

«Третья сторона в этом проекте нас обманула», - констатировал Дагнис Самаускс.

Между прочим, для того, чтобы даже вести подготовку к своим проектам, Департамент развития нанимает крутые аудиторские компании – на заседании Комитета по развитию озвучены знаменитые бренды Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young… А попроще консультантов найти нельзя было? Неудивительно поэтому, что денюжки, по итогам, на реальное строительство – не находятся.

Руководитель Проектного управления подчеркнул, что каждое строительство предваряется изысканиями, затем следует конкурс эскизов – и всякий раз это отдельная административная процедура.