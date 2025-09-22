Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Черепашьи инвестиции в Ригу: столица реализует проекты, начатые более 10 лет назад 4 1107

Политика
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Такой будет перестроенная набережная улицы Мукусалас.

Такой будет перестроенная набережная улицы Мукусалас.

ФОТО: пресс-фото

Уже 12 лет в Риге действует Инфраструктурный фонд, цель коего – накопление и использование средств на поддержание инженерной и социальной инфраструктуры.

«Сбалансированное использование и развитие городских территорий» финансируется по заявкам отраслевых департаментов, через Комитет городского развития. В столице действует инфраструктурная пошлина, позволяющая в год аккумулировать около 2,2 миллионов евро. Дагнис Самаускс, руководитель Проектного управления Департамента развития столичной мэрии, отчитался за I полугодие 2025 года.

34 проекта, зарезервировано 10 317 077 евро

В настоящее время городом осуществляется 24 проекта, 6 приостановлены, а еще 4 находятся на стадии завершения. Цикл столичных строек - весьма длительный.

Господин Самаускс привел детализированную таблицу: скажем, обустройство променада на улице Мукусалас началось по решению Комитета развития Рижской Думы от 19 февраля 2018 года (т.е. еще во времена Ушакова!), а на 1 июля 2025 года осталось финансирование в 25 199,33 евро, проект в стадии завершения.

Детская площадка у канала Лочу, решение принято 14 октября 2019 (при мэре Бурове), оставшееся финансирование 20 987,85 евро, проект в стадии завершения.

– Есть у нас проекты, которые стоят еще с 2014 года, - признался руководитель Управления. Не лишним будет упомянуть и противопаводковое строительство в Болдерае, ведущееся с 2017 года. О нем в сводной таблице значится: «Проведено обследование объекта, составлен акт. Проводящий строительные работы признал дефекты строительства…»

Vidzemes-tirgus-BIG.jpg

Проект обновленного Матвеевского рынка увяз. Пресс-фото.

Как в банке

– Действительно, очень хорошо подготовились, - поощрил чиновника председатель Комитета городского развития Думы Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список»). Со своей стороны, депутат Эдвардс Шлесерс («Латвия на первом месте») обратил внимание, что, рассчитывая 10-миллионный бюджет как-то не стыкуется с 2-миллионным поступлением денег в Фонд, получается, что нужна минимум пятилетка, чтобы до конкретного проекта дошла очередь.

– Хороший вопрос, - отреагировал господин Самаускс, и пояснил, что деньги могут собираться даже дольше! Хотя суммы, которые выделяются, выглядят весьма скромненько – скажем, на парк в Кенгарагсе ассигновали 175 000 евро. Сравним с затратами на парк Сканстес – там было истрачено 21,7 миллионов евро. Причем это только I очередь ревитализации района, проведенная на площади 18 гектаров…

Фонд, по словам руководителя Управления, это «как банк», и расходование средств из него устанавливается не чаще, чем раз в два месяца. Последним на сегодня является присвоение средств на строительство пешеходно-велосипедного моста через канал Зунда, стоимостью 1,78 миллиона евро, решение принято 26 мая 2025, т.е. при мэре Кирсисе.

Если же будут «идентифицированы» новые проекты, то они смело могут быть представлены соответственным учреждениям.

Скверы, улицы, базар

Алия Турлая, депутат от «Прогрессивных», стала перечислять то, что ей показалось важным для родного города – скверы на улицах Аристида Бриана и Палидзибас, в Агенскалнских соснах… Также ее интересовало дорожное строительство в районе Сканстес. Господин Бергхолцс, даром что тоже из правящей коалиции, прервал молодую коллегу, и предложил ее обращаться в Департамент развития. «Если мы будем каждый задавать по пять вопросов, то не кончим до утра!» Каспарс Спунде (Национальное объединение) попенял председателю на недемократичность…

Тем не менее, господин Самаускс рассказал, как в районе Сканстес прокладывают новые улицы и устраивают перекрестки… Ваш автор, как житель этих окрестностей и водитель, может засвидетельствовать – по-прежнему это своего рода занятный квест, где можно кружить и утыкаться в барьеры и запретные знаки. Нескончаемая «ревитализация» бывшей грузовой железнодорожной станции продолжается!

Вячеслава Степаненко («Суверенная власть/Новолатыши») интересовал, со своей стороны, процесс реконструкции рынка Матиса. На старый «Матвейчик» деньги решили выделить в 2022 году, с того времени исторический муниципальный базар уже был продан частной фирме, и сейчас там, в бывшем павильоне, проходит выставка анонимного, британского, художника по граффити Бэнкси. Цена входа - эквивалентна нескольким килограммам первосортного мяса!

– Конкретный проект не был реализован, - признал господин Самаускс. Хотя в свое время Департамент развития вместе с муниципальным предприятием Rīgas nami - разработал концепцию «из внутренних ресурсов». Так или иначе, средства не пропали.

В числе приостановленных проектов был назван также мост через протоку Кильвенгравис, тихо несущую свои воды параллельно Даугаве и железнодорожным путям – на него хотели израсходовать порядка 5 млн евро, в дело вроде бы вступило Министерство умного администрирования и регионального развития, однако что-то там застопорилось.

Вмешательство государства

На центральные власти господин Самаускс сослался и по вопросу перестройки городских железнодорожных станций. Сейчас уже никто и не вспоминает, что, например, станции Засулаукс и Яняварти предполагалось переоборудовать в связи со строительством Rail Baltica. Однако, после того, как выяснилось – денег на скоростную рельсовую магистраль европейской колеи не будет, то:

– Нам пришлось остановить договор, осуществляется новая проектная закупка.

«Третья сторона в этом проекте нас обманула», - констатировал Дагнис Самаускс.

Между прочим, для того, чтобы даже вести подготовку к своим проектам, Департамент развития нанимает крутые аудиторские компании – на заседании Комитета по развитию озвучены знаменитые бренды Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young… А попроще консультантов найти нельзя было? Неудивительно поэтому, что денюжки, по итогам, на реальное строительство – не находятся.

Руководитель Проектного управления подчеркнул, что каждое строительство предваряется изысканиями, затем следует конкурс эскизов – и всякий раз это отдельная административная процедура.

Читайте нас также:
#рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
5

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го сентября

    что каждое строительство предваряется изысканиями -- Разве хуторские спздалисты в состоянии проводить какие то изыскания в размерах и на территории большого города, устраивая потом конкурсы и приглашая крутые аудиторские компании для заметания следов афёры?

    16
    3
  • A
    Aleks
    22-го сентября

    Короче,как понял,сроки того,что Рига догонит Вильнюс и Таллин через 30 лет,перекладываются на более позднее время и город догонит другие страны Балтии лет через 100,когда уже не будет никого,кто в РД сейчас рубит капусту,понимая ,что жить надо сейчас,а что будет потом ,их мало волнует,ведь у ,,прогрессивных,не детей и им глубоко начхать что будет и как будет.Они не видят будущего,говорил Глава Каббалы Микаэль Лайтман,Израиль,выступающий против того,чтобы пидорасы и их приспешники занимали госпосты где бы не было.

    22
    4
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    23-го сентября

    Бюджет пустой. Страна в долг живёт. Пологаю, и через 100лет ничего не изменится!!!! Если эта страна, вообще ещё будет существовать и её не признают банкротом!!!!

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    23-го сентября

    Вы так сильно в себя поверили. Или и что скорее всего. Это очередной обман народа!!!! Чем вы и занимаетесь все эти 32года!!!

    0
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 646
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 1
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 5
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 17
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 42
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 49
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 43
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 1
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 5
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео