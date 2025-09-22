За год до выборов латвийцев спросили, кого они видят следующим руководителем правительства.

Уже через год с небольшим в стране пойдут парламентские выборы и успех той или иной партии во многом будет зависеть от лидеров политических списков, то бишь от кандидатов в премьеры. В этом смысле очень показательными являются результаты интернет-опроса общественного мнения, проведенного компанией "Gemius".

Итак, лидером своеобразного топа кандидатов в премьеры стал Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте"). Его в качестве будущего главы правительства хотели бы видеть 14,5% респондентов.

На втором месте, с заметным отставанием, идет действующая премьер Эвика Силиня - в ее поддержку высказались 9,8% участников опроса. Тройку лидеров замыкает Артис Пабрикс - с 9,5% голосов.

Если рассматривать результаты по возрастным группам, то Шлесерс пользуется наибольшей поддержкой среди людей старше 45 лет, Силиня у молодых респондентов - 18-24 и 35-44 лет, а Пабрикс наиболее популярен среди респондентов 35-44 лет, при этом его поддерживают и более старшие респонденты.

И по регионам Шлесерс занимает лидирующие позиции. Силиня занимает второе место в Риге и Курземе, а Пабрикс на второй строчке в Видземе и Земгале, оставляя Силиню на третьем месте.

Как сообщает агентство LETA, по сравнению с другими регионами в Земгале сильна поддержка министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), а в Латгале значительна поддержка Яниса Урбановича ("Согласие"), Юлии Степаненко ("Суверенная власть") и Алексея Росликова ("За стабильность").

Те, кто в семье говорит по-латышски, чаще всего поддерживают Шлесерса, Пабрикса и Силиню. Среди русскоязычных респондентов на первом месте Шлесерс, на втором - Степаненко, на третьем - Росликов.

По сравнению с латышами, русскоязычные гораздо реже выбирает Пабрикса и почти никогда Валайниса или Илзу Индриксоне (Национальное объединение).