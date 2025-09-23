«Проблем много — куда ни посмотри. У каждого министерства можно составить список из нескольких десятков проблем, но если взглянуть на большую макро-картину, то нет ощущения, что самые важные и значимые вопросы действительно решаются», — так работу правительства Эвики Силини за два года охарактеризовал социолог и руководитель центра изучения общественного мнения и рынка SKDS Арнис Кактиньш в передаче "Nedēļa. Post scriptum" на TV24, пишет nra.lv .

По словам Кактиньша, в политике мы уже давно находимся в эпохе постмодернизма. А что делают политики? Просто кидают слова в «бессмысленные кучи». Просто говорят, лепят декларации, лозунги, программы и передают эти «кучи слов» обществу через СМИ.

Суть уже давно не в решении проблем, а в том, чтобы просто складывать слова в кучу, пусть «носки сами постираются». Такая система, по словам Кактиньша, уже давно работает именно так, и он особенно ярко это видит на примере Латвии.

«Надо правительственные декларации — вот и пишут. Сейчас это ещё проще, можно попросить, чтобы их составил искусственный интеллект — он за минуту набросает текст. Глядя на правительственные заявления, у меня создаётся ощущение, что они сами их не писали — это ИИ свалил в кучу умные слова про устойчивое развитие», — отметил социолог.

«Это и есть наши дни. И это буквально драма. Смысла нет, есть только груды слов», — сказал Кактиньш.

Политический эксперт Артис Кампарс согласился с этим мнением, подчеркнув: «Правительство серое и невыразительное».

По его словам, дело не столько в рейтингах, сколько в том, что значительную часть министров просто не знают — а это важно, ведь именно они управляют страной. Например, министр культуры Агнесе Лаце, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр климата и энергетики Каспар Мелнис неизвестны как минимум трети общества, а ещё треть не имеет о них никакого мнения.

«Они — “невидимые” министры, и таких — большинство», — отметил Кампарс.

По его словам, в правительстве есть «две с половиной фигуры», которых хоть как-то замечают — это премьер-министр и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. «Их действительно знают, о них есть мнение. Их видят, они коммуницируют так, что их замечают». Частично заметна, по мнению Кампарса, и министр иностранных дел Байба Браже, «но не идеально».

«А большинство остальных — просто серые и незаметные люди, которые чем-то занимаются, но общество вообще не понимает, кто сидит за рулём, куда они едут, и никто ничего не объясняет. Поэтому возникают такие характеристики правительства — ни коммуникации, ни работы, соответствующей ожиданиям общества, не видно», — подытожил Кампарс.