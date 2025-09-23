Латвия не признает Палестинское государство вслед за Британией и Францией. Почему? 3 1433

Политика
Дата публикации: 23.09.2025
МИД: Латвия по-прежнему выступает за решение "Два государства для двух народов", но Палестинское государство пока не признает

Позиция правительства Латвии по вопросу признания Палестинского государства не изменилась: Латвия по-прежнему выступает за решение "Два государства для двух народов", но Палестинское государство в настоящее время не признает.

Как заявила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, в соответствии с общей позицией Европейского союза (ЕС) Латвия поддерживает решение о двух государствах, которое должно быть достигнуто с соблюдением требований международного права, в том числе резолюций Совета безопасности ООН от 2002 и 2024 годов.

Резолюция 2024 года предусматривает немедленное перемирие, освобождение заложников и разрешение конфликта путем переговоров, рассказали в МИД. В резолюции страны-участницы Совета безопасности ООН в очередной раз подтверждают "твердую решимость" добиться решения "Два государства для двух народов", при котором бок о бок продолжат существовать два демократических государства в границах, определенных путем переговоров, пояснили в МИД.

В свою очередь, в резолюции 2002 года содержится отсылка к рекомендации из доклада Митчелла о введении мер по формированию доверия между сторонами конфликта, в том числе действий Палестинской автономии в борьбе с терроризмом и замораживания строительства израильских поселений на палестинских землях, рассказали в МИД.

Как сообщалось, в воскресенье Великобритания, Австралия, Канада и Португалия признали Палестинское государство. Еще несколько западных стран пообещали признать Палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в воскресенье, что признание Палестинского государства со стороны Великобритании является необходимым шагом на пути к прочному миру в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напротив, пообещал выступать против признания Палестинского государства на переговорах ООН.

