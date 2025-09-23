В Риге затянулись ремонты улиц: на четырех – работы даже не начались

Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге затянулись ремонты улиц: на четырех – работы даже не начались
ФОТО: LETA

Работу Департамента внешнего пространства и мобильности столичный раскритиковал мэр Риги. Там нет директора, а друг за другом сменяются исполняющие обязанности директора.

По словам мэра чиновники просто стесняются или бояться проинформировать руководство города о «неудобных вопросах».

И вот, сразу после нового созыва думы чиновники оперативно провели конкурс на должность директора Департамента внешнего пространства и мобильности. Из 24 претендентов, подавших заявления, наивысшие баллы набрал инженер транспортных коммуникаций Кристап Каулиньш, который был советником исполнительного директора города во времена мэра Мартиньша Стакиса.

Претендент закончил РТУ, получил квалификацию инженера и степень бакалавра. Это повторный конкурс. Победитель предыдущего конкурса отказался от должности.

В нынешнем строительном сезоне магистрат планировал провести ремонт 52 участков улиц, заменить асфальт и восстановить тротуары. Однако на четырех улицах из этого большого плана ремонтные работы так и не начались.

Среди отложенных оказалась улица Золитудес, ремонт которой изначально предполагался еще в 2023 году. Сейчас чиновники предполагают перенести эти работы на 2026 год.

Изначально городские власти планировали привести в порядок 112 участков, из них 60 грунтовых и 52 асфальтированных, на общую сумму в 30 млн. евро.

Как объяснения причин задержек, чиновники приводят, проведение процедур конкурсов. Действительно, любой участник может оспорить результат и тогда начинается продолжительное разбирательство жалоб, а строительный сезон в наших широтах короткий.

Можно, конечно предполагать, что назначат нового директора и работа «закипит». Но вот процедура оспаривания участниками результатов конкурсов вне его компетенции. И если в госструктуры подана жалоба, то никакие договоры не заключаются и ремонты не ведутся до тех пор, пока госструктуры не примут окончательного решения по результатам конкурса. Поэтому чудес ждать не стоит, даже если очень хороший кандидат станет директором департамента.

Автор - Вадим Фальков
