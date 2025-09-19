Baltijas balss logotype
«В советское время машина была редкостью» – ответственный за стоянки в Риге чиновник объяснил их нехватку 7 1075

Политика
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Кристапс Каулиньш – в центре – был известен как общественный активист.

ФОТО: LETA

Две дюжины кандидатов выступили соискателями на позицию директора Департамента внешнего пространства и мобильности самоуправления государственного города Рига. В итоге Рижская Дума утверждала на сей должности Кристапса Каулиньша.

Вопросы на засыпку

Глава Комитета по сообщению и транспорту Марта Котелло сказала, что господин Каулиньш выдержал голосование на профильном органе Думы, оно было единогласным. Депутат Рудолфс Бреманис потребовал будущего директора на трибуну.

– Вы у меня ассоциируете с возмутителем спокойствия, – напомнил Р.Бреманис.

Теперь К.Каулиньш сам будет организовывать работы, к примеру, по укладке асфальта, и потому надеется на прозрачность.

LET_24573832.jpg

LETA

Депутат Ринголдс Балодис, со своей стороны, интересовался – сколько в городе еще и.о. начальников департаментов? Исполнительный директор Янис Ланге указал – что два, плюс глава центра окраин.

Со своей стороны, одна из депутаток сказала, что ехала в Думу на такси – и шофер рассказал ей о беспределе со стороны нелицензированных таксомоторов. Что намерен сделать с этим господин Каулиньш? Пока растущий руководитель в проблему не углубился, но, если есть сигналы – займется!

Кстати, что же вынудило избранницу добираться на работу таким образом? По инициативе М.Котелло в день пленарного заседания Думы были закрыты все стоянки, коими обычно пользуются и депутаты, и работники. «День без машины» был призван послужить освобождению планеты от газов, вызывающих парниковый эффект. А вот поди ж – все равно автомобили оказались задействованы, нехорошо. Ваш же автор, как ответственный евпропеец, воспользовался 11-м трамваем, марки Tatra, выпущенным не ранее 35 лет назад, и прошедшем модернизацию 20 лет назад. Ну и прошелся по утренней Вецриге. Но пешком – не всем по нраву.

«Саксофонист играет в одиночестве на закрытой стоянке», – возмутилась подходом «Прогрессивных» оппозиция.

Так оно и надо

Если же вернуться к «допросу» господина Каулиньша, то депутат Сергей Долгополов, поведал, как на его улице Илукстес одновременно меняют покрытие и коммуникации – но разумно ли дважды в год вскрывать улицу?

– В Риге капитальный ремонт ведут на очень малом количестве объектов, – указал администратор. Потому, вероятно, если проводятся раскопки – так оно и надо…

Боксер Майрис Бриедис, ныне не принадлежащий к фракциям, подчеркнул, что при таком подходе у асфальта нарушается гарантийный срок. Господин Каулиньш ответствовал, что будет стараться уточнить с обществами капитала, владельцами сетей, чтобы они соразмерно планировали «фронт работ».

Также знаменитый спортсмен считает, что можно было бы снять пресловутые столбики – и ставить там машины! Специалист транспортной сферы, со своей стороны, полагает, что автомобилизация не может быть бесконечной, и все равно придется комбинировать разные виды транспорта.

– Такого, чтобы столбики ставились без смысла – нет, – выразил свою позицию Кристапс Каулиньш. Их задача – безопасность движения!

Стояночные страдания

Депутаты поинтересовались перехватывающими стоянками Park & Ride, на коих можно было бы оставить машины при въезде в столицу. Ответ чиновника: концептуально такие паркинги есть в документах развития Риги. Но его личное мнение – стоянки должны располагаться не в самом городе, лишним транспортом, даже стоящим, его загромождать не надо.

Националист Гиртс Лапиньш расширил вопрос стоянок до микрорайонов: куда жителям девать своих стальных коней? К.Каулиньш полагает: парковка «в красной линии» должна быть платной даже в жилмассивах, но для местного населения – со скидкой.

– Районы строили в советское время, когда машина была редкостью, – заявил Каулиньш. Нынешняя инфраструктура просто неспособна содержать такое количество. Об этом должны решать общества жильцов.

Между прочим, как заявил лично мэр Виестурс Клейнбергс, теперь в Риге много электромобилей – и любой их владелец с 1 апреля сего года имеет возможность дистанционно получить разрешение на бесплатную парковку.

«Остановки – это катастрофа, особенно зимой»

Обсудили и ближайшие планы ремонтов в городе: новоиспеченному главе департамента напомнили, что при восстановлении дорожного покрытия на Ганибу дамбис забыли про «дублера» этой улицы под таким же названием, только идущей в глубине промзоны. Несмотря на то, что это тоже муниципальная территория, ничего не делается.

– Не думаете ли вы, что существует связь между использованием общественного транспорта и крытыми остановками? – предположил депутат Владислав Барташевич.

– Алгоритм пользования общественного транспорта сложней, – сказал Кристапс Каулиньш, – Если взять пирамиду Маслова – в первую очередь надежность: и безопасность, и то, что он приезжает вовремя.

Везде же ставить крытые остановки нет смысла, поскольку иногда ведется только высадка пассажиров. В любом случае, Департамент внешнего пространства и мобильности ведет постепенную замену остановок – на новых, муниципальных, не будет рекламы. «Остановки – это катастрофа, особенно зимой», – констатировал С.Долгополов.

Разумеется, поговорили и об одном из знаковых символов Риги – Вантовом мосте. В настоящее время уже получены заявки на участие в конкурсе по реконструкции, они отразились в электронной системе. Вероятно, будет и велополоса. Сам же господин Каулиньш видит, как много в Риге велосипедистов – но, чтобы полностью решить их проблемы, пройдут долгие годы…

– Конечно, если вы меня утвердите, – полувсерьез сказал с трибуны К.Каулиньш. – Я открыт к сотрудничеству. Хотят как в Сингапуре?

В Риге на глаза попадаются заброшенные объекты – в первую очередь «улитка» около Железнодорожного моста. Печально, но тут никакого решения не видит и господин Каулиньш, пока еще не выстроили Rail Baltica, для коей он проектировался. Другая мостовая заброшка – на улице Даугавгривас. Частная собственность, которая была призвана вести к будущему гипермаркету, но он так и не был построен…

Выступая в дебатах, Любовь Швецова подчеркнула, что в своих приоритетах кандидат выступил в пользу велосипедов и пешеходов. Однако, ничего не говорится о микрорайонах, внутренних дворах.

– Надо построить Северный переход, и все проблемы решатся сами собой, – предложил Р.Бреманис. – Иначе через Ригу идут фуры, загрязняют воздух, а мы ставим горшочки с цветами.

А вот Инесе Войка («Новое Единство») полагает, что, напротив, 5 лет назад власть в Риге была перенята у «деградирующей» системы, где не было мотивации, и открытости.

– Если мы хотим жить, как в Сингапуре, тогда должны и конкурсы проводить, как в Сингапуре.

Ну а С.Долгополов напомнил, что коренное отличие дальневосточного тигра – это смертная казнь за коррупцию!

Ваш же автор счел необходимым напомнить об одном из микрорайонов Риги – Андрейсале, который буквально на днях перерезал белый трехметровый забор, и ни о какой мобильности для рижан там более нет речи. Историческую ТЭЦ переделают в своеобразный веселый дом. Для города же этот проект иноземных инвесторов станет – транспортным коллапсом.

#транспорт #рижская дума
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(7)
  • MT
    Michael T.
    19-го сентября

    Не ну пидОры реально...ну давайте сравним до конца... В Советское время и медицина, и образование и благосостояние все было другое...но, уЕбаны а что сейчас творите???

    35
    2
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    У Долгополова есть своя улица?!😀Ну надо же...

    4
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    смертная казнь за коррупцию! -- Вот этого верхним, да и средним эшелонам власти, как раз критически и не хватает.

    32
    1
  • A
    Aleks
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Я против смертной казни-очень просто. 25 лет на лесоповале или в вечной мерзлоте-самое то.Есть о чем подумать и полностью переосмыслить жизнь.

    11
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Ну нет в Латвии вечной мерзлоты и леса тоже нет. который валить надо, так что только смертная казнь. Тем более, так нагло воровать деньги у своих это зап@дло!

    5
    0
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    как же оторваны от реальности принимающие решения...

    40
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    Nose Bose
    19-го сентября

    В их сытной и высокооплачиваемой реальности всё хорошо.

    37
    1
Читать все комментарии

