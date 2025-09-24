Фракция "Национального объединения" в Юрмальской думе в четверг, 25 сентября, на заседании думы представит предложение об отмене платных пропусков для въезда в Юрмалу в зимний сезон, сообщили в фракции агентству ЛЕТА.

Руководитель фракции НА Андрис Чуда отмечает, что необходимо достичь баланса между доходами самоуправления и возможностями ведения бизнеса в городе.

«В зимний сезон, когда поток гостей существенно снижается, отмена или снижение платы за въезд помогло бы сделать Юрмалу более доступной, стимулировало бы туристическую активность и обеспечило бы жизнеспособность местного бизнеса», — заявил Чуда.

Также фракция НА предложит установить, что работникам юрмальских предприятий, проживающим за пределами города, не нужны пропуска.

Как уже сообщалось, Национальное объединение выступает против повышения платы за въездные пропуска в Юрмалу.

В четверг, 25 сентября, в 10:00 на заседании Юрмальской думы будет рассмотрен вопрос об увеличении платы за въезд в город.

Планируется повысить дневную плату за въезд с нынешних 3 до 5 евро, а стоимость долгосрочных пропусков фактически удвоится — с 10 до 20 евро за недельный пропуск, с 31 до 60 евро за месячный, с 55 до 100 евро за пропуск на три месяца. Пропуск на полгода будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а годовой — 270 евро вместо 180.

Ожидается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Руководство думы в качестве основного аргумента повышения цен указывает на объёмы транспортного потока.