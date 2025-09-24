Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бесплатно или в два раза дороже: у депутатов Юрмалы разные идеи о въезде в город 1 777

Политика
Дата публикации: 24.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бесплатно или в два раза дороже: у депутатов Юрмалы разные идеи о въезде в город

Фракция "Национального объединения" в Юрмальской думе в четверг, 25 сентября, на заседании думы представит предложение об отмене платных пропусков для въезда в Юрмалу в зимний сезон, сообщили в фракции агентству ЛЕТА.

Руководитель фракции НА Андрис Чуда отмечает, что необходимо достичь баланса между доходами самоуправления и возможностями ведения бизнеса в городе.

«В зимний сезон, когда поток гостей существенно снижается, отмена или снижение платы за въезд помогло бы сделать Юрмалу более доступной, стимулировало бы туристическую активность и обеспечило бы жизнеспособность местного бизнеса», — заявил Чуда.

Также фракция НА предложит установить, что работникам юрмальских предприятий, проживающим за пределами города, не нужны пропуска.

Как уже сообщалось, Национальное объединение выступает против повышения платы за въездные пропуска в Юрмалу.

В четверг, 25 сентября, в 10:00 на заседании Юрмальской думы будет рассмотрен вопрос об увеличении платы за въезд в город.

Планируется повысить дневную плату за въезд с нынешних 3 до 5 евро, а стоимость долгосрочных пропусков фактически удвоится — с 10 до 20 евро за недельный пропуск, с 31 до 60 евро за месячный, с 55 до 100 евро за пропуск на три месяца. Пропуск на полгода будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а годовой — 270 евро вместо 180.

Ожидается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Руководство думы в качестве основного аргумента повышения цен указывает на объёмы транспортного потока.

×
Читайте нас также:
#Юрмала
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
4
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео