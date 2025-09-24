На этой неделе правительство приступило к процессу принятия главного финансового закона страны. Бюджет-2026 составлен под знаком грядущих парламентских выборов (в октябре следующего года) и, если хотите, по законам военного времени.

Чтобы не быть голословным, в этой публикации ниже докажу, что именно эти два момента стали ключевыми при подготовке минфином проекта бюджета на 2026-ой год, а также основных параметров бюджета на 2027-ой и 2028-ой годы.

Так налоги повысят или нет?

«Экономика сейчас сравнительно слабая, да, позитивные тенденции наметились, но пока еще экономика слаба, при этом расходы растут. Однако мы не стали нарушать своего обещания и налоги не повышаем», — заявил на внеочередном заседании правительства министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство»). Справедливости ради заметим, что соседняя Эстония уже дважды за последнее время повысила базовую ставку НДС. Латвия пока на это не пошла. Не пошла по одной причине — до выборов рукой подать! Едва ли народ бы обрадовался, увидев с 1-го января очередной скачок цен. Не стоит забывать, что наша страна и так входит в лидирующую группу по темпам роста инфляции. Повышение же налогов неминуемо приведет к еще большему росту цен!

Впрочем, совсем без повышения налогов не обошлось! Так будут более стремительно повышаться со следующего года акцизы на алкоголь и табачные изделия, налог на азартные игры и налог на природные ресурсы. Кроме того, якобы под предлогом компенсации недополученных доходов от снижения НДС на основные продукты питания, минфин предлагает лишить книги и периодику (газеты, журналы) на русском языке льготного НДС (5%) и ввести стандартную ставку — 21 %!

Никто не отменял и косвенные налоги — например, за счет завышенных тарифов на услуги энергомонополистов. Особенно учитывая, что со следующего года почти всю прибыль государственных обществ капитала государство будет забирать в казну.

И маленький подарок избирателям

Близость выборов вынудила правящих дать и небольшой подарок народу — под давлением «зеленых крестьян» решено со следующего года снизить НДС с 21% до 12% на базовые продукты — хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Правда, это снижение произойдет не с 1-го января, а с 1-го июля и продлится год — до 30-го июня 2027-го года. Если, конечно, уже новые правительство и Сейм не решат продлить этот пилотный проект, как это решение окрестили в минфине.

Напомним, что «зеленые крестьяне» требовали более существенного снижения НДС на основные продукты — до 5%, а также добивались снижения НДС на услуги общепита с 21% до 12%. Однако в минфине посчитали такие предложения слишком убийственными для доходной части бюджета.

Минфин и премьерская сила не были готовы и ввести, как того требовали «зеленые крестьяне», базовые пенсии. Поясним: речь идет о повышении минимальных пенсий с тем, чтобы они хотя бы приблизились к реальному прожиточному минимуму. В итоге это предложение пока отложили, но минблагу поручено до середины следующего года представить свои расчеты. Таким образом, к этому вопросу уже новое правительство сможет вернуться в лучшем случае через год.

Расставили приоритеты

Напомним, что в контексте бюджета-2026 премьер объявила о трех приоритетах — обороне, демографии и образовании. В переводе на простой язык это означает, что прежде всего эти три направления смогут получить дополнительное финансирование. А остальные сферы могут надеяться лишь «на крохи с барского стола». Это относится и к здравоохранению, которое получит хорошо если 10 процентов от требуемых дополнительных средств.

За три года бюджет обороны вырастет на 1 млрд. 422 миллиона!

Отметим, что в бюджете следующего года дополнительно будет доступно в общей сложности 565,5 миллиона евро. Из этой суммы львиная часть - 320,3 миллиона евро, — пойдет на оборону (внутреннюю и внешнюю безопасность). При этом с каждым годом ассигнования на оборону будут расти: в 2027-м дополнительно на оборону будет направлено уже 447 миллионов евро, еще через год — рекордные 655,7 миллиона евро. Таким образом, за три года бюджет обороны вырастет на минимум 1 млрд. 422 миллиона евро, то есть с 2025-го по 2028-ой — почти вдвое!

Финансирование обороны планируется увеличить постепенно до 5% от ВВП. Но чудес не бывает: экономика почти не растет и это значит, что, увеличивая ассигнования на военные нужды, государство вынуждено сокращать расходы на все остальные сферы — они сократятся в следующем году с 9,6% от ВВП до 6% от ВВП.

На пособия выделят меньше денег?

А что же с другим приоритетом — демографией? На поддержку демографии, включая увеличение пособий семьям с детьми, планируется выделить в следующем году дополнительно 94 миллиона евро. Это явно меньше, чем запрашивало министерство благосостояния - оно просило минимум 130 миллионов. Правда, затем "аппетиты" снизились до 100 миллионов. Но в итоге пока обещают еще на 6 миллионов меньше. Если минблагу не удастся выбить больше денег, то пособия придется увеличить в меньшем объеме, чем планировалось.

Зато министр финансов Арвилс Ашераденс похвастался успехами в деле сокращения бюджетных расходов. Удалось урезать расходы бюджета в общей сложности на 183,4 миллиона евро - то есть сперва удалось сократить расходы на 171 миллион евро, а затем, еще раз оценивая все бюджетные позиции, была найдена возможность сэкономить еще 12,4 миллиона евро. Министр пообещал в последующие годы еще более значительные сокращения расходов: так в 2027-м основные расходы сократятся на 152,8 миллиона и дополнительно еще будет урезано 89,4 миллиона. Всего же за три года бюджетные расходы планируется сократить на 814,1 миллиона евро!

Примечательно, что в следующем году на 20 миллионов урезаны расходы на «премии за оценку», то есть на те премии, которые работники госуправления получали за ударный труд. Теперь этого вида премий не будет. По словам премьера Эвики Силини, хотели еще и убрать денежные призы, но пока не стали…

Плюс политизация бюджета

В целом бюджет-2026 еще не самый плохой. Как говорится, могло быть и хуже. Однако реальность такова, что, готовя главный финансовый закон страны, не удалось избежать его политизации — чего стоит только одна попытка «наказать» русские СМИ Латвии, лишая их льготной ставки НДС! Когда этот материал готовился к печати, Кабмин как раз одобрил это предложение министерства финансов!