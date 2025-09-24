Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской 1 1147

Дата публикации: 24.09.2025
BB.LV
Первая леди США Меланья Трамп из вежливости поздоровается с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк Бекман в интервью телеканалу Fox News.

"Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет", — заявил Бекман.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
