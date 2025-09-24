Надо ли сбивать самолеты РФ? Ринкевич требует, чтобы НАТО показало силу; министр обороны ФРГ успокаивает президента Латвии 7 1773

Дата публикации: 24.09.2025
ФОТО: president.lv

В НАТО нет единства по поводу того, как реагировать на инциденты с российскими дронами и самолётами, пишет Bloomberg.

Союзники по НАТО испытывают трудности в координации ответа на нарушения воздушного пространства в своих стран. При этом партнеры по альянсу открыто противоречат друг другу. Это выявляет "тревожные разногласия" внутри альянса, говорится в публикации.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал НАТО к «демонстрации силы» в ответ на российские вторжения.

Однако, Германия призывает к осторожному подходу. Министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют попасть в «эскалационную ловушку» Путина, открыв огонь по российским самолётам.

«Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы сейчас бесполезны. Хладнокровие – это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе», – заявил Писториус. По его словам получается, что президент Латвии ведет себя бесполезно и безответственно.

Трамп внёс свой вклад в дискуссию, когда заявил, что поддерживает действия союзников по НАТО по уничтожению российских самолётов.

Однако, отмечает агентство, позиция США по-прежнему неясна: Трамп отказался ответить, поддержит ли Белый дом НАТО, если тот нанесёт удар по российским самолётам в своём воздушном пространстве, заявив, что это «зависит от обстоятельств». А всего за несколько часов этого госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждение польского премьера Туска о том, что его страна готова сбивать иностранные самолёты, вторгающиеся на её территорию.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
