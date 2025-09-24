Этот год — последний перед очередными выборами в Сейм, а значит, утверждение государственного бюджета будет более сложным, поскольку политические силы будут стремиться больше угодить своим избирателям, чем думать об общем имидже правительства и благе всего общества, заявила в интервью передаче "900 секунд" (TV3) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она пояснила, что в текущей геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не инвестировать в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли делать это за счёт увеличения государственного долга, Силиня ответила, что в последние годы правительству удалось существенно сэкономить, и в бюджете на следующий год также планируется значительное сокращение расходов на государственное управление.

Отвечая на вопрос, готово ли правительство ради укрепления обороноспособности отойти от пунктов, закреплённых в декларации Кабинета министров, Силиня ответила утвердительно, добавив, что "самое важное — это безопасность наших жителей", вновь подчеркнув, сколько расходов удалось сократить за последние годы.

Одновременно премьер выразила опасения, что в предвыборный год кто-то из партнёров, стараясь угодить своему электорату, может выдвинуть невыполнимые требования и в итоге провалить принятие бюджета, чтобы тем самым продемонстрировать своё влияние на процесс.

"Тогда, я считаю, любой из таких партнёров будет нести ответственность за то, что в бюджете не окажется всего того, что предусмотрено этими довольно трудными переговорами, а этого ждут и наши Национальные вооружённые силы, и наши жители", — заявила глава правительства.

На вопрос, стала ли правящая коалиция в этом предвыборном году более разобщённой или сплочённой, Силиня ответила, что не хочет называть это разобщённостью, однако необходимо учитывать, что "это год утверждения бюджета, последний перед выборами в Сейм, когда партии начинают больше думать о своих политических приоритетах, а не о совместном имидже правительства".

Премьер прогнозирует, что проект госбюджета на следующий год будет "дёргаться" в разные стороны, но при этом предупредила, что возможности для дальнейшего сокращения расходов уже минимальны.

"Единственная возможность ещё где-то сократить расходы — это только в сфере публичного управления, включая госпредприятия и самоуправления", — указала Силиня.

Как сообщалось, в бюджете на следующий год правительство определило в качестве приоритетов безопасность, поддержку семей с детьми и образование. На эти направления предусмотрено дополнительное финансирование в размере 565,5 миллиона евро, говорится в одобренном правительством в понедельник информационном сообщении Министерства финансов "О приоритетных мерах, подлежащих включению в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы".

По информации Минфина, из этой суммы на безопасность предусмотрено 320,3 миллиона евро, на образование — 45 миллионов евро, на поддержку семей с детьми — 94,8 миллиона евро, а на другие мероприятия — ещё 105,4 миллиона евро. Большая часть дополнительного финансирования для определённых правительством приоритетов будет обеспечена за счёт сокращения государственных расходов.