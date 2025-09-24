Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сообщили, когда депутаты смогут принять бюджет следующего года 1 383

Политика
Дата публикации: 24.09.2025
LETA
Изображение к статье: Сообщили, когда депутаты смогут принять бюджет следующего года

Депутаты Сейма могут начать рассмотрение бюджета на следующий год во втором, окончательном чтении 3 декабря, сообщил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

16 октября проект бюджета и пакет сопутствующих законопроектов планируется передать на рассмотрение парламентским комиссиям.

В первом чтении Сейм может начать рассмотрение бюджета 5 ноября, а во втором, окончательном чтении - 3 декабря, утвердив 5 декабря.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Анда Чакша ("Новое Единство") в среду на заседании комиссии сообщила, что комиссия начнет рассмотрение проекта бюджета 28 октября.

Как сообщалось, приоритетами госбюджета на следующий год будут безопасность, поддержка семей с детьми и образование. Для этих сфер планируется дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что в предвыборный год утверждение бюджета будет более сложным, поскольку политические силы будут стремиться угодить своим избирателям.

Она подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации Латвия не может позволить себе не инвестировать в укрепление обороноспособности. На вопрос, правильно ли это делать за счет увеличения госдолга, премьер ответила, что в последние годы правительство экономило средства, и в бюджете на следующий год также планируется существенное сокращение расходов госуправления.

×
Читайте нас также:
#бюджет
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео