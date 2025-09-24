В комиссии парламента рассматривают запрос по поводу выделения огромных денежных средств на сомнительные исследования.

Сегодня утром комиссия Сейма по запросам обсуждает срочный запрос министру образования Даце Мелбарде от депутатов Национального объединения по поводу выделения средств на фундаментальные научные исследования на 2026-ой год. Депутаты в своем запросе цитируют представителей конфедерации работодателей, которые, ознакомившись со списком тем для исследований, лаконично заключили: это не имеет ничего общего с развитием экономики страны и похоже на разбазаривание средств.

Да, наверное, и сегодня приглашенным экспертам и чиновникам будет сложно убедить депутатов в целесообразности выделения бюджетных средств на исследование, к примеру, по поводу "дискурса антиджендерищма" или однополых партнерских отношений.

А насколько актуально для Латвии исследование под названием "Термальная структура купола вывода ледников северозападной канаки Гренландии"?

Кажется, комментарии тут излишне. Впрочем, едва ли минобраз решит отменить итоги конкурса на гранты.