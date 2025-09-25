На минувшей неделе Сейм передал на рассмотрение Комиссии по бюджету и финансам (налогам) проект решения «О незамедлительном использовании находящихся в юрисдикции Латвии активов российского государства для компенсации Украине и ее народу потерь, вреда и травм, созданных агрессией России».

Документ зажил своей жизнью – его следует рассмотреть до 25 сентября.

Кто все эти люди

Обращает на себя список подателей-парламентариев, он весьма репрезентативен. В их числе, например, бывший премьер-министр Марис Кучинскис, а также недавно заявивший свои претензии на пост руководителя правительства Андрис Кулбергс и экс-спикер Сейма Эдвардс Смилтенс. Все 11 депутатов принадлежат к одной фракции, «Объединенный список», которая зашла в XIV Сейм под водительством мультимиллионера, главы строительного концерна Улдиса Пиленса (хотел в 2023 году стать президентом, не вышло).

В преамбуле к документу упоминается «экономический гнет», а также «механизм компенсаций потерь», созданных войной. «России нужно нести финансовую ответственность за ущерб, нанесенный Украине, ее народу и организациям». Напоминается, что 11 апреля 2024 года в Вильнюсе президентами Владимиром Зеленским и Эдгаром Ринкевичем было подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и обязательствах безопасности.

Соответственно, из Соглашения вытекает обязанность ЛР обеспечить, чтобы активы российского государства, в том числе те, что находятся в юрисдикции Латвии, оставались заморожены и иммобилизованы, до тех пор, пока Россия компенсирует убытки Украине и ее народу…»

Российский санаторий «Янтарный берег» в Юрмале может быть конфискован и продан. Пресс-фото

Пример уже продемонстрировал Евросоюз, разрешив использовать доходы от ценных бумаг Центробанка РФ. Со своей стороны, наш парламент должен обязать Кабинет Министров Латвии «срочно подготовить и представить в Сейм соответственный законопроект, активно реагируя на то, что непростительно долго не принимаются конкретные правовые мероприятия, чтобы позволить эти активы прямо использовать для компенсаций».

Комитет министров Европейского Совета – рабочий орган Евросоюза – уже принял соответственную резолюцию CM/Res(2023)3. На этом основании, считают инициаторы, нужно незамедлительно разработать «соответственные решения финансирования механизма компенсации».

«Я абсолютно уверен, что мы можем создать и прецедент»

Председатель фракции «Объединенного списка» Эдгарс Таварс заявил:

– В этот момент, когда в Европе начались дискуссии о конфискации замороженных Россией средств, мы видим, что эти дискуссии явно идут по кругу, и решение не предвидится. В государствах G7 тоже скоро будут такие дискуссии. Первые промежуточные шаги уже приняты Великобританией, отдельными государствами. Но нам, коллеги, как приграничному государству Европейского Союза и НАТО, нужно ясно демонстрировать свою позицию. Мы можем это сделать. Я абсолютно уверен, что мы можем создать и прецедент, за которым последуют многие страны ЕС и не только страны ЕС, тем самым обеспечив Украине столь необходимую поддержку, за что можно было бы профинансировать обороноспособность Украины и восстановить разоренное украинское государство. Это десятки миллиардов, если мы посмотрим шире в нашем регионе. Поэтому мы с коллегами подготовили этот проект постановления с однозначным поручением Кабинету Министров срочно подготовить и внести в Сейм соответствующий законопроект.

«Мы, готовя конкретный проект решения, консультировались с Юридическим бюро Сейма, с экспертами, – подчеркнул Э.Таварс. – Мы видим эти примеры, что происходят в Европе. Мы можем принять такое решение и из государственных активов России поддержать Украину…»

Однако при голосовании проект решения поддержало только 26 депутатов – из самого «Объединенного списка», а также Национального объединения. Подавляющее большинство народных избранников – 44 – предпочли воздержаться, «против» оказалось только 9. Потому следующим вопросом стала передача на комиссию.

«У них надо отнять всё, и раздеть их до последнего гроша»

Такое радикальное мнение в отношении «российских государственных олигархов и их приспешников» высказал в последующих дебатах председатель Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям Гатис Лиепиньш («Новое Единство»). Политик, в ведении коего находятся контролирующие инстанции ЛР, отметил:

– Правительство Эвики Силини всегда твердо выступало и призывало использовать замороженные средства российского государства и Центробанка РФ, а не только процентов с капиталов на реконструкцию Украины. Такой подход закреплен во внешнеполитическом докладе, он продвигается на всех уровнях — в самых разных форматах, платформах премьер-министра, министров и других латвийских должностных лиц… Они призвали замороженные средства России использовать для восстановления Украины. Правительство, наши дипломаты, все страны Балтии совместно неустанно работают над тем, чтобы добиться широкого и мощного решения на уровне Европейского Союза. Сейчас удалось сдвинуть воз ЕС, чтобы добиться передачи Украине 200 миллиардов евро…

Что будут отбирать

По мнению Г.Лиепиньша, нужно сделать акцент на частные капиталы, вспомнив о «находящихся в Латвии и замороженных из-за санкций имуществе таких олигархов как Мазепин и Авен и других, скажем, фанов и сторонников Кремля». В банках ЛР имеется порядка 130 миллионов евро замороженных средств, 70 объектов недвижимости, доли капитала 24 юридических лиц.

– В целом у 138 санкционных субъектов в Латвии заморожены счета в банках, это в целом активы стоимостью 500 миллионов евро….

Господин Лиепиньш предложил творчески переработать поданный документ, дабы ввести в него и требования компенсации частного капитала – и за это уже проголосовал 71 парламентарий, проект пошел в комиссию.

...С практической же стороны глядя, чем шире круг собственности, эвентуально подвергаемый конфискации, тем больше могут заработать латвийские структуры – администраторы неплатежеспособности, судебные исполнители и прочие, кому будет поручен менеджмент этого процесса. Не будет преувеличением предположить, что они соответственно поделятся если не с политиками как физическими лицами – то с партиями. Ибо на кону выборы в Сейм 2026 года, и мандаты сами себя не проголосуют. Так что, кроме ущерба народу Украине, и воспроизводство политической элиты Латвии может быть проплачено российскими (бывшими) деньгами.