СЗС нарушил коалиционное соглашение - Силиня 1 513

Дата публикации: 25.09.2025
Голосование Союза "зеленых" и крестьян (СЗС) в Сейме за выход из Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного соглашения, подчеркнула в комментарии агентству LETA премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") через свою советницу Анну Удре.

Премьер ожидает объяснений от СЗС и представителя партии — министра благосостояния Рейниса Узулниекса — в связи с голосованием в Сейме по вопросу Стамбульской конвенции сразу после возвращения из Германии в следующий понедельник.

До пятницы, 26 сентября, глава правительства находится с визитом в Германии.

У фракции "Нового Единства" в Сейме — 25 депутатов, у СЗС — 16, у "Прогрессивных" — 8. Во фракции "Объединённый список" — 13 депутатов, в Национальном объединении — 12, у "Латвии на первом месте" и "За стабильность!" — по восемь депутатов. Кроме того, в Сейме есть 10 депутатов, не входящих ни в одну из фракций.

Как уже сообщалось, благодаря поддержке входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам инициативу оппозиционных депутатов о денонсации Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее.

За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против были 33 парламентария. Депутаты партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступили против передачи законопроекта, а депутаты СЗК ее поддержали.

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект подписали ее представители Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс, Илзе Стобова, Эдмундс Зивтиньш, Майя Арманева, Марцис Енцитис и Кристапс Криштопанс, а также депутаты "Объединенного списка" Айва Виксна и Линда Матисоне и представители Нацобъединения Янис Витенбергс и Эдвинс Шноре.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") ранее заявила, что присоединение Латвии к конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, восстановило веру в то, что из круга насилия есть выход, а попытки ее денонсировать не только непродуманны, но и опасны, поскольку раскалывают общество и угрожают безопасности людей.

В Латвии конвенция вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который обязывает страны проводить согласованную политику для улучшения защиты женщин от всех форм насилия, а также защиты женщин и мужчин от насилия в семье. Подписавшие конвенцию государства обязаны обеспечивать всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, наличие кризисных центров, круглосуточного телефона доверия, специализированных центров поддержки для жертв сексуального насилия, защиту и помощь детям - свидетелям насилия.

Автор - Юлия Баранская
