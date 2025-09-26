Это успех?! 430 немецких компаний узнали о Латвии - Валайнис

Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Валайнис: во время визита в Германию заложены основы для реализации проектов на сумму более 1,2 млрд евро.

Во время визита латвийской делегации в Германию заложены основы для реализации проектов на сумму более 1,2 млрд евро, которые станут вкладом в будущее страны, безопасность региона и развитие Европы, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Он отметил, что на этой неделе состоялись встречи с представителями более 430 немецких компаний.

"Уже сейчас мы видим первые результаты - соглашения о сотрудничестве в энергетике, цифровой сфере и исторический меморандум с "Rheinmetall" о создании в Латвии завода боеприпасов. Курс нашей экономики ясен - мы привлекаем стратегических инвесторов, развиваем инновации и укрепляем промышленный потенциал", - подчеркнул Валайнис.

Как сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития, в пятницу в Ростоке прошел бизнес-форум Латвии и Германии, в котором участвовали более 250 представителей компаний, академических кругов и государственных органов. Форум состоялся в рамках торговой миссии латвийских предпринимателей в Германию, в которой участвовали более 180 представителей различных отраслей.

Открывая форум, премьер-министр Эвика Силиня и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг подчеркнули стратегическое партнерство двух стран и общую цель - укрепление устойчивости региона за счет инвестиций в энергетику, цифровизацию и инновации.

В рамках бизнес-форума прошли три сессии. На сессии "Зеленая трансформация в Балтийском регионе" были представлены проекты латвийских предприятий АО "Latvenergo", ООО "Laflora Energy" и Рижского свободного порта, а также международная инициатива "BalticSeaH2", подчеркивающая роль водородных технологий в переходе к зеленой энергетике. Компания "Laflora Energy" уже сотрудничает с базирующейся в Ростоке "Nordex Energy", где производятся ветротурбины нового поколения.

На сессии по цифровизации обсуждалось внедрение решений искусственного интеллекта в различных отраслях и академической среде. Здесь о возможностях сотрудничества немецким бизнесменам рассказывали представители Рижского технического университета, ООО "Tet", ООО "Tilde" и Латвийского ИТ-кластера.

Третья сессия была посвящена возможностям сотрудничества в сфере производства дронов и других технологий двойного назначения. Свои разработки немецким партнерам представили Ассоциация военных технологий, дронов и робототехники "MilTech" и компания ООО "Edge Autonomy".

