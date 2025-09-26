Правительство Латвия взяло в долг 1,25 миллиарда евро 6 853

Политика
Дата публикации: 26.09.2025
LETA
Изображение к статье: Правительство Латвия взяло в долг 1,25 миллиарда евро
ФОТО: pixabay

Латвия заимствовала 1,25 миллиарда евро на международных финансовых рынках, свидетельствует информация, обнародованная Госкассой.

В четверг, 25 сентября, Государственная касса от имени Латвии разместила на международных финансовых рынках 10-летние еврооблигации, привлекая финансирование в размере 1,25 миллиарда евро с доходностью 3,583% и фиксируя купонную ставку 3,5%.

Государственные ценные бумаги Латвии приобрели около 70 инвесторов из разных европейских стран, в том числе из Великобритании, Германии, Испании и стран Бенилюкса. Общий спрос на еврооблигации Латвии превысил 2,5 миллиарда евро.

Ведущими банками эмиссии были Deutsche Bank, Erste Group и Goldman Sachs Bank Europe.

Ранее Латвия брала займы на международных финансовых рынках в мае 2025 года. 14 мая этого года Государственная казна эмитировала на международных финансовых рынках пятилетние еврооблигации, привлекая один миллиард евро с доходностью 2,971% и фиксируя купонную ставку 2,875%. Срок погашения этих еврооблигаций – 21 мая 2030 года.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
