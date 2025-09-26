Латвия готова к более тесному экономическому сотрудничеству с Германией, особенно с регионом Северная Германия, заявила в пятницу на бизнес-форуме Латвии и Германии в Ростоке премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Наша цель - достичь конкретных результатов для жителей Латвии и Германии: привлечь новые инвестиции, расширить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить деловые связи. Латвия - надежный партнер, предлагающий стабильную энергетическую среду, конкурентоспособную налоговую систему, цифровые услуги и динамичное развитие военной индустрии", - подчеркнула премьер.

Она отметила, что Латвия - страна с высокой отдачей инвестиций, современными цифровыми решениями, конкурентоспособными налогами и "зеленым" коридором для крупных проектов. Также в этом году активизировался рынок недвижимости, и Рига обогнала Таллинн в сегменте нового жилья, добавила премьер.

Как сообщила советник Силини Анна Удре, после форума премьер провела двустороннюю встречу с руководителем правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлой Швезиг.

В ходе беседы стороны положительно оценили сотрудничество между странами. Швезиг особенно высоко оценила соглашение с компанией "Rheinmetall" о создании завода боеприпасов в Латвии. Силиня со своей стороны подчеркнула, что соглашение с "Rheinmetall", как и сделка с немецкой авиакомпанией "Lufthansa", подтверждают, что Латвия является безопасным и перспективным местом для инвестиций.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что Латвия станет партнером федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в организации международной цифровой конференции NORD в 2026 году.

Силиня и Швезиг также обсудили расширение возможностей изучения немецкого языка в латвийских школах в тесном сотрудничестве с посольством Германии и поддержку Украины.