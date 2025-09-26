Приписки и очковтирательство! Политик назвал режим экономии своими именами 3 708

Политика
Дата публикации: 26.09.2025
tv24
Изображение к статье: Приписки и очковтирательство! Политик назвал режим экономии своими именами

Политик Национального объединения Имантс Парадниекс в передаче TV24 “Ziņu TOP” раскритиковал поиски экономии со стороны правительства, назвав их фиктивными и не представляющими собой настоящей реформы в сфере сокращения расходов.

По словам Парадниекса, часть из сэкономленных 172 миллионов евро является фикцией, министры лишь формально выполнили поручение Кабинета министров, «отыскав» миллионы для экономии.

«По сути, режим экономии, ревизия так и не были проведены», — отметил он. Парадниекс, который в нескольких правительствах участвовал в формировании бюджета как представитель Бюджетной комиссии от Национального объединения, напомнил, что ещё во времена правительства Домбровскиса обещали начать составление бюджета “с нуля”, ввести режим экономии и пересмотреть все расходы. «Это не первый раз. Каждый раз всё откладывается, как будто на это нет времени», — подчеркнул он.

Парадниекс считает, что во всём этом присутствует большая доля фикции. По его словам, серьёзные меры экономии в государственном управлении до сих пор не реализованы, и это является глобальной проблемой. То же касается и сокращения чиновников или их замены. «Не важно, как работает сотрудник — главное, чтобы ничего плохого не произошло. Но работать по такому принципу нельзя», — сказал он.

«Это глобальная проблема, для её решения нужна внутренняя решимость», — подытожил Парадниекс.

#мнения #экономия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
