Во вторник подкомиссия Сейма по борьбе с теневой экономикой, возглавляемая Линдой Матисоне («Объединенный список»), начала поиск денег там, где светит фонарь – то есть, у таксистов. А может быть, просто подходит к концу туристический сезон, пора подбить бабки и решить, кто останется на рынке?

Мимо кассы

Служба госдоходов склоняется к тому, чтобы поддержать таксистов – индивидуальных коммерсантов.

В этой связи руководительница Bolt Rides в Латвии Кристине Безерра-Кйерлуф направила письмо в парламент: «Желаем подчеркнуть готовность сотрудничать с законодателями и создателями политики, чтобы способствовать долгосрочному, прозрачному и основанному на инновациях развитию отрасли пассажироперевозок с целью уменьшить в настоящее время имеющуюся в отрасли теневую экономику».

В частности, бизнес-вумэн сослалась на исследование уважаемой консалтинговой компании KPMG «Воздействие цифровых платформ таксомоторных перевозок на теневую экономику в Латвии», где указывалось, что в сфере такси не инкассируется примерно 12 миллионов евро в год.

«Одно из эффективнейших решений для уменьшения теневой экономики есть прирост легально работающих водителей и транспортных средств, - продолжает компания. - К сожалению, на данный миг имеющее силу нормативное регулирование ограничивает возможности легально осуществлять пассажирские коммерческие перевозки, если транспортное средство взято в лизинг на имя частного лица – это существенно ограничивает круг потенциальных водителей».

«Цифра» пополняет бюджет

Между прочим, Министерство сообщений, коим руководит известный «прогрессивный» Атис Швинка, уже работает над поправками к Закону об автоперевозках, благодаря коим любой водитель лизингового авто сможет отбивать свои затраты. Судя по всему, такой приработок он будет делать в свободное от основного труда время – и, естественно, никто не станет проверять его усталость, употребление спиртного и наркотиков…

Несмотря на то, что новомодные «цифровые» такси вызывают профессиональную ревность у тех, кто десятилетиями, с начала 90-х, крутится в этом бизнесе, стоит отметить, что организованность платформ позволила им показать законодателям, что это «желтые номера» 45% поездок оплачивают наличными, т.е. проносят их мимо бюджета.

Потому, скорее всего, наши хипстерские депутаты займут сторону именно зарубежных агрегаторов, а не дядей Васей или Янисов с зеленым огоньком.

ДОПОЛНЕНО: А вот какой комментарий мы получили после публикации статьи от президента Организация работодателей отрасли легкового транспорта Латвии (ОРОЛТЛ) Алексея Игнатьева:

Я, как представитель ОРОЛТЛ, принимал участие в обсуждении, о котором идёт речь, и мне удалось донести до депутатов несколько ключевых тезисов, которые, надеюсь, помогут лучше осветить суть происходящего.

Цифра в 12 миллионов евро, по нашему мнению, – это как раз та сумма, которая ежегодно уходит мимо латвийского бюджета на счета эстонской компании BOLT. В настоящее время отрасль фактически разделена на две части: – С одной стороны, "классическое такси", работающее со счётчиком, который является элементом дополнительного налогового контроля; – С другой — так называемые "белые номера", модель, которую активно развивает и лоббирует BOLT. В данном сегменте весь контроль осуществляется исключительно самой платформой.

По данным, прозвучавшим от представителя Министерства сообщения, доля BOLT на рынке составляет около 98%. Если законодательные изменения будут приняты в редакции предложенной BOLT, это приведёт к фактическому вытеснению латвийских перевозчиков с рынка.

В связи с этим наше предложение простое и справедливое: • либо обязать использовать таксосчётчики у всех, • либо отменить их для всех.

В противном случае получается ситуация, в которой одна часть отрасли работает под двойным контролем, а другая — вообще без какого-либо надзора.