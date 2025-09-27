Социолог Арнис Кактиньш на днях в интервью ТВ-24, опираясь на данные опроса, констатировал, что министры погрязли в минусах. То есть латвийцы негативно оценивают всех министров правительства Силини, включая саму Силиню.

Да, в предыдущие годы народ тоже не жаловал членов правительства, но все-таки хотя бы часть министров имели положительный рейтинг.

Глубокого отрицательный рейтинг

Но, может, народ несправедлив и незаслуженно клеймит позором правящих? А они на самом деле прекрасно работают и выполняют свои обещания? Давайте обратимся к правительственной декларации, то есть фактически к дорожной карте правительства.

В социальной сфере сделано мало

Если мы возьмем обещания в социальной сфере, а это то, что волнует большинство латвийцев, то здесь обещания выполнены максимум на 20 процентов. Так действительно в этом и следующем годах повышены минимальная зарплата и даже необлагаемый минимум.

В 2026-м году минималка повысится на 40 евро - вместо 740 евро будет 780 евро до уплаты налогов. Необлагаемый минимум также возрастет на 40 евро - 550 евро вместо 510.

Необлагаемый минимум для пенсий в этом году повышен до 1000 евро. Также в октябре планируется ежегодная индексация пенсий. Напомним, что индексироваться будет пенсия или ее часть до 1488 евро. Размер прибавки к пенсии - от 6,35% до 7,87% - будет зависеть от стажа. Разумеется, тем, у кого пенсия маленькая - до 500 евро, - индексация не компенсирует реальную инфляцию, которая для малообеспеченных явно выше официальной, то есть выше 4,1%.

Да, это лучше, чем ничего, однако в декларации правительства было "смело" и, видимо, "опрометчиво" обещано "разработать четкий механизм определения минимальной зарплаты, чтобы покрыть дороговизну жизни и уменьшить неравенство в доходах и риск нищеты". Мы все знаем, что такой механизм не был разработан. Равно, как правящие забыли и об обещании разработать механизм определения минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума. В области поддержки малоимущих почти ничего не было сделано.

На все пособия денег не хватило

Лишь в преддверии выборов правящие озаботились демографической ситуацией и в бюджете-2026 выделены дополнительные средства на повышение детских пособий. А именно: на пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет. Эти виды пособий не повышались уже 13 лет!

Увы, на повышение семейных пособий денег не хватило. Лишь нашлись средства на то, чтобы начать платить семейное пособие на детей с 16 до 20 лет, которые продолжают учиться в колледже или вузе.

Ну как мы могли не обещать?!

Совсем плохо у правительства Силини с выполнением той части декларации, где говорится о системе здравоохранения. Судите сами.

"Будем создавать ориентированную на пациентов систему медицинских услуг, обеспечивая более широкую доступность первичного здравоохранения, что существенно улучшает раннюю диагностику и способность эффективно лечить пациентов от болезней с высокими показателями смертности.

Введем долгосрочную, охватывающую всех жителей Латвии модель финансирования здравоохранения в равной степени с эффективными решениями данных электронного управления. Обеспечим публичное финансирование отрасли здравоохранения в размере не менее 12% от расходов на основные функции государственного бюджета Латвии, не считая инвестиции, финансируемые вне фискального пространства".

Видимо, правящие даже не читали эти обещания, написанные по просьбе политиков кем-то из чиновников от медицины. Очереди на медуслуги по квотам стали только больше, больницы погрязли в долгах, объем финансирования медицины в Латвии один из самых маленьких в Евросоюзе и, пропорционально к другим тратам, в следующем году, в процентном соотношении к ВВП, будет еще меньше, чем в нынешнем году. Объем затрат на медицину с 4% от ВВП уменьшится до 3,8-3,9% от ВВП.

На этом фоне даже смешно комментировать еще одно обещание, зафиксированное в декларации - "увеличить количество прожитых латвийцами здоровых лет". Латвия по этому показателю занимает одно из последних мест в ЕС. То есть у нас люди раньше, чем в других странах, начинают испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Где же оживление экономики?

Но не только с выполнением обещаний в медицине правительству "не повезло" - не лучше обстоят дела и с выполнением обещаний в экономике.

"Целью экономической политики является достижение устойчивого роста валового внутреннего продукта путем наращивания производительности, инвестиций, экспорта и занятости...

... Будем проводить экономическую политику, которая приведет к созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью..."

Так и хочется спросить: это они про какую страну писали?

Понятно, что ничего из этого не реализовано. Экономика почти все два года работы правительства Силини находилась в глубоком застое и лишь в последнем квартале впервые наметились признаки роста. Хотя рост в размере 0,9% от ВВП едва ли можно назвать реальным ростом экономики. Скорее, это такой медленный выход из комы.

Даже перевыполнили "план"!

Но зато в одной сфере взятые на себя обязательства правительство не только выполнило, но и перевыполнило. Да, разумеется, речь идет о финансировании обороны. В декларации было обещано довести размер финансирования оборонной сферы к 2027-му году до 3% от ВВП. Правительство же намерено уже в следующем году выделить на внешнюю и внутреннюю безопасность почти 5% от ВВП! За период с 2026-го по 2028-ой годы оборонная сфера должна получить дополнительно в общей сложности почти полтора миллиарда евро!

В декларации, правда, было обещано построить заборы на восточной границе до конца прошлого года. На дворе уже конец сентября 2025-го, а строительство забора еще не завершено.

Конечно, у правительства Силини, если оно доработает до парламентских выборов, есть еще год на то, чтобы попытаться... вспомнить о своих обещаниях и начать их выполнять. Но пока, похоже, оценка народом министров очень даже справедлива! Хотя главная оценка еще впереди - парламентские выборы 3-го октября следующего года.