Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»

Дата публикации: 29.09.2025
Введение цифрового евро поможет ограничить риски и обеспечит, чтобы еврозона сохраняла контроль над своей финансовой и платёжной инфраструктурой, заявил сегодня еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис на международной конференции по цифровому евро, организованной Центробанком Эстонии Eesti Pank, пишет LETA.

По его словам, технологии стремительно развиваются, меняя образ жизни, работы и общения людей. Это влияет и на способы расчётов, к которым необходимо адаптироваться. Сейчас всё больше европейцев предпочитают цифровые платежи: доля наличных на торговых точках с 2019 по 2024 год снизилась с 72% до 52%. Цифровой евро — это возможность подстроиться под эти изменения.

Домбровскис указал, что в настоящее время в сфере безналичных платежей преобладают решения, разработанные за пределами Европейского Союза. ЕС, стремясь стать более сильным глобальным игроком в этой области, может уменьшить зависимость, которая мешает реализовывать стратегическую политику в соответствии со своими интересами и ценностями.

Опираться на платёжные системы, разработанные за пределами ЕС, — значит рисковать потерей независимости и следовать условиям, установленным другими. Домбровскис подчеркнул, что цифровой евро поможет снизить эти риски, гарантируя контроль еврозоны над своей финансовой и платёжной инфраструктурой.

Политик также отметил, что проект цифрового евро имеет стратегическое значение в нынешних геополитических условиях.

По его словам, Европа сейчас сталкивается с новой реальностью, которую характеризует растущая геополитическая угроза и неопределённость. С момента вторжения России в Украину заметно увеличение попыток саботажа, электронного вмешательства, кибератак и тому подобного, а также почти ежедневные попытки нарушить и протестировать воздушное пространство ЕС.

«В этом контексте политикам всех уровней необходимо быть готовыми к нужным шагам для снижения нашей уязвимости к угрозам и атакам», — заявил Домбровскис, пояснив, что именно поэтому в этом году Еврокомиссия представила Стратегию готовности — план действий по эффективному реагированию на новые угрозы.

Он подчеркнул, что, обеспечивая цифровые средства расчёта, основанные на европейской инфраструктуре и стандартах, цифровой евро уменьшает зависимость европейской платёжной среды от систем третьих стран. Предложение Еврокомиссии также способствует устойчивости, предусматривая оффлайн-функциональность цифрового евро — возможность совершать платежи даже при перебоях связи.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия представила своё предложение по цифровому евро два года назад, и продвижение с тех пор было медленным, но постоянным. Он подчеркнул, что подобные процессы требуют времени на обсуждение, но в условиях нынешних вызовов политическое соглашение должно быть достигнуто как можно скорее. Политик также положительно оценил усилия датского председательства достичь согласованной позиции в Совете ЕС до конца года.

Как уже сообщалось, Европейский центральный банк (ЕЦБ) вместе со всеми центробанками еврозоны и европейскими законодателями ведёт подготовку к внедрению цифрового евро как цифровой валюты. Цифровой евро будет независим от внешних платёжных сервисов, таких как Visa и MasterCard, что позволит совершать цифровые платежи даже в случае перебоев с банковскими картами по всей еврозоне.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
